憂國會甚至在野黨遭解散 吳宗憲：賴總統想利用大法官完成獨裁三部曲

憲法法庭宣告憲法訴訟法修法違憲，由於僅5位大法官作成判決，引發各界質疑，國民黨立法院黨團今也遞狀告發5位大法官「枉法裁判罪」。國民黨立委吳宗憲批評，這不是憲法裁判，這是為獨裁者開路的犯罪；賴清德總統也是藉此鋪墊「獨裁三部曲」，最終可能解散國會甚至在野黨。

吳宗憲指出，這已非依憲法判決，而是為了實現賴總統「清德宗」獨裁意志的黑箱作業；第一，人數門檻是「剛性規定」，沒有任何妥協空間，只要「少1個人」就是「違法開會」，不是菜市場喊價；第二，5位大法官都是頂尖法律專家，難道不知道此舉違法？根本是知法犯法、明知故犯；第三，扭曲法定程序，5位大法官為達到目的，扭曲會議規則，製造「全體一致」的假象，用違法手段迎合獨裁者意志。

吳宗憲批評，這就是「清德宗急了」，想利用「綠色大法官」完成「獨裁三部曲」，利用大法官，把司法包裝政治，假「救濟人民」破壞程序，走向司法獨裁。第一部曲就是實質沒收立法權，只要行政院覺得窒礙難行就可「不副署、不公布、不執行」，這是徹頭徹尾行政獨裁。

第二部曲，架空國會預算審查權，大法官把監督預算解釋成「立法院不得任意刪凍國家重要預算」、「未經行政院同意，一律違憲」，以後行政院編多少錢，立法院都得照單全收，立委將淪為橡皮圖章。第三部曲，企圖扣上「反國家勢力」的大帽子，設局消滅代表多數民意的國會再利用憲法法庭，為「實質解散國會」鋪路。

吳宗憲質疑，執政黨今天把在野黨貼上「濫權」、「反國家」標籤；下一步，恐將在野黨視為「司法處理的對象」，甚至創造國會失去正當性的理由，實質解散在野黨。

吳宗憲表示，如果今天容忍5人幫的違法會議，明天可能3人，甚至1人就能決定憲法怎麼解釋，然後直接廢掉立法院。大法官不是神，憲法法庭的權力來自人民，是代表人民的立法院同意才能當；憲法法庭也不是賴總統一人說了算，「拒絕5人獨裁，還我民主」，在野黨絕不妥協。