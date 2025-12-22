吳宗憲：賴總統要利用綠色大法官完成「獨裁三部曲」

憲法法庭19日判決憲法訴訟法修法違憲失效。國民黨立委林王鴻薇、林沛祥等人今赴北檢告發5位大法官涉刑法枉法裁判等罪，立委吳宗憲表示，人數門檻是「剛性規定」，沒有任何妥協空間，五位大法官明知故犯，扭曲法定程序，寧可違法也要背賴清德總統利用，以完成「獨裁三部曲」。

吳宗憲指出，國民黨立院黨團已正式遞狀，告發5位綠色大法官構成「刑法」第124條「枉法裁判罪」，這已經不是依憲法作的判決，而是為了實現「清德宗」獨裁意志的黑箱作業。

吳宗憲表示，立法院三讀通過「憲法訴訟法」修正案，就是依憲法「司法院大法官15人」，避免少數人獨裁。結果賴清德總統提不出適當人選，讓大法官剩8個人。面對這種違法會議，有3位良知的大法官（蔡宗珍、楊惠欽、朱富美）拒絕出席背書。

吳宗憲說，3位大法官「不同意意見書」指控，憲法將「大法官15人」的組織結構交給立法者，立法院制定的憲法訴訟法對大法官有「絕對拘束力」，也就是說，釋憲權是屬於「全體大法官（憲法15人）」的職權。但5位綠色大法官竟無視憲法「15人合議制」的要求，直接把反對3個人「踢出」總額，當她們不存在，用少數中的少數，把持原本屬於國家的釋憲公器。

吳宗憲舉例，就像大樓管委會「規約」（憲法）規定委員15人，開會要依規定（法律）的人數出席。但因為主委（總統）擺爛不補人，只剩8個委員。其中5個委員想強行通過一筆100萬元的鉅款，另外3個委員說「不行，依規約，人數不夠就是不能開會！」，拒絕參與違法會議。結果這5個人竟然關起門說：那3個沒來的直接踢出名單，不算分母。現在5個就是全體，全數通過。

吳宗憲批評，五位大法官為了達到目的，扭曲會議規則，製造「全體一致」的假象。如果不把那3位大法官踢掉，這5人根本達不到出席門檻，這是用違法手段，遂行違法憲法法庭會議，迎合獨裁者意志。賴總統要利用綠色大法官，完成獨裁三部曲。先是實質沒收立法權，再架空國會預算審查權，接著設局解散國會。

吳宗憲說，行政院說財劃法會讓國家破產，這是謊言，他們只是不想分錢給地方，遂行2026選舉。綠色大法官不只要宣告財劃法違憲，更要創造憲政惡例，行政院長可以拒絕執行立法院三讀通過法律。解釋成，只要行政院認為窒礙難行，就可以「不副署、不公布、不執行」。等於賦予執政黨「太上皇否決權」。這是徹頭徹尾行政獨裁。

吳宗憲說，如果在野黨依法監督預算，就讓大法官解釋成「立法院不得任意刪凍國家重要預算」、「未經行政院同意，一律違憲」。以後行政院編多少錢，立法院都得照單全收，立委將淪為橡皮圖章。民進黨會仿造南韓戒嚴的劇本，企圖扣上「反國家勢力」的大帽子，設局消滅代表多數民意的國會。把在野黨都塑造成「憲政敵人」，再利用憲法法庭，為「實質解散國會」鋪路。

他認為，從總統刻意作局讓行政院長不副署、不執行，再到綠色大法官自行破壞規則，都是為了遂行清德宗的獨裁道路。今天，他們把在野黨貼上「濫權」、「反國家」標籤；下一步，恐將在野黨視為「司法處理的對象」，甚至創造國會失去正當性的理由，實質解散在野黨。

吳宗憲提到，1837年德國，漢諾威國王為了擴權廢除憲法，當時著名的「哥廷根七賢」（包括格林兄弟）為了捍衛憲法，不惜犧牲教職、被驅逐出境也要挺身反抗國王。反觀，綠色大法官卻自甘墮落。不但沒有抵抗威權，反成為幫助總統撕毀憲法、踐踏立法院的幫兇，實質掏空民主。

吳宗憲說，今天若容忍5人幫的違法會議，明天可能3人，甚至1人就能決定憲法怎麼解釋，再直接廢掉立法院。他們要告訴賴清德「憲法法庭不是你一個人說了算！拒絕5人獨裁，還我民主！」拒絕違法判決，在野黨絕不妥協。