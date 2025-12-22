立法院國民黨團赴北檢 告發5名大法官枉法裁判罪

快訊

中央社／ 台北22日電

憲法法庭19日做出114年憲判字第1號判決，憲法訴訟法修法違憲。國民黨立法院黨團今天到台北地檢署，告發大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥涉嫌枉法裁判罪。

立法院去年12月20日三讀通過修正憲法訴訟法部分條文，增訂大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名。另外，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。

憲法法庭19日作出114年憲判字第1號判決，憲法訴訟法修法立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，都牴觸憲法，應自判決公告日起失其效力。

立法院國民黨團首席副書記長林沛祥、副書記長王鴻薇、徐巧芯、立委陳菁徽、盧縣一、國民黨新北市議員林國春上午到台北地檢署，按鈴告發大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥涉嫌濫權瀆職、枉法裁判。

林沛祥表示，憲法法庭這次的判決是證據確鑿的違法判決，而且不是空穴來風，由3名有良心的大法官特別在內部提不同意見書，讓外界了解這次判決有多荒謬。謝銘洋等5名大法官為了強行通過判決，不把3名不同意見的大法官計入總額，違法變造審判組織，5名大法官黑箱完成宣判。

王鴻薇表示，憲法法庭19日違法判決，開會人數並不符合憲訴法規定10人的標準之下，竟然逕行開會做出判決，即使退一萬步、兩萬步、三萬步來說，就算根據舊版憲訴法，也要現有總額的2/3才能開會、議決。憲法法庭竟然在不足額的情況下，做出違法判決。

王鴻薇說，謝銘洋等5名大法官涉犯刑法第124條，有審判職務之公務員或仲裁人，為枉法之裁判或仲裁者，處1年以上7年以下有期徒刑，國民黨團今天做出檢舉及告發的行動。大法官身為司法的最高機構卻帶頭違法，但有3名大法官作為最後良知，拒絕違法參加判決的會議，她希望司法體系裡面，仍然有挽救司法崩壞最後的力量。

徐巧芯表示，提出不同意見的3名大法官並非在國民黨執政時期提名通過的大法官，都是在前總統蔡英文任內、民進黨立委占多數的時候提名、通過。這3名大法官有不同意見的想法，純粹是為了守護憲法。在憲法法庭的大法官不願意同流合污、不願意成為政治攻防的一份子、不願意成為綠油油的大法官就錯了嗎？難道就要被網軍圍攻，逼著辭職嗎？

徐巧芯說，總統賴清德不願意不斷的提出合適的大法官人選，來讓立法院通過，其實只差2名而已，賴總統提名的人選裡有多少是支持廢除死刑的，這點與國民黨立場非常不同，大法官的職責與廢死是否在台灣合憲，這與政策有很大的關聯。

