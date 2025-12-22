【重磅快評】賴清德讓醫師很忙 勸立委後還有大法官？

中央政府總預算卡關，總統賴清德向醫師喊話，若在門診碰到在野黨立委或其親朋好友，要勸說對方「國家利益應放在最優先」；賴說法引發爭議，最多的質疑是政治洗腦、摧毀醫病信任及情勒醫師。賴清德被彈劾已成案，顯然當總統不稱職；對醫師情勒，則有違反醫師倫理之嫌。依其邏輯，是否也要請醫師勸說三位拒絕評議的大法官及其家屬？

賴清德滿腦政治，21日出席醫療韌性研討會時提到中央政府總預算還沒有過，呼籲醫界人士在門診服務時，剛好碰到在野黨委員，順便跟他們說，或有他們的親朋好友，就順便跟他們說，「政黨競爭難免，但國家利益還是要放在最優先」。賴還說，中央政府總預算是不分藍綠，尤其現在執政的縣市長，反而是藍營比較多，中央政府總預算有3分之一是撥給地方，計畫型補助雖編列在中央，但也是地方在用。

賴清德看起來是很慎重的呼籲醫師在門診時有機會遇到在野黨立委或其親朋好友，就要勸說對方「國家利益應放在最優先」，在場醫界人士否「領旨」，尚不得而知；但是，賴清德自己就當過醫師，如果行醫時被要求先問患者的政治背景，要進行遊說，難道不覺唐突嗎？難道不覺有違醫師倫理嗎？

醫學倫理主要有四大原則，一是自主原則（尊重病人決定權）、不傷害原則（避免對病人造成傷害）、行善原則（促進病人福祉）、正義原則（公平對待病人），賴清德請醫師門診時對患者進行政治勸說或遊說，不僅破壞醫病信任關係，極可能造成病人心理或精神上的壓力或傷害，明顯違反積極促進病人的健康和福祉，減輕痛苦的精神核心，更難保不會對病人有差別、歧視待遇。

賴清德對醫師提出的要求，醫學倫理四原則就違反了三原則。過去盛傳賴清德行醫時總能視病如親，故事多到數不完 ，但他對醫師提出這種要求，把政治和行醫攪在一起，不僅政治工作沒做好，恐怕也回不去當個好醫師了。

再者，賴清德看總預算卡關的關鍵是藍白不審預算，但卻未見僵局源頭是在野黨要求行政院以財劃法再修正版為主，要求政院重編預算，行政院不副署、不執行，賴清德如果要醫師幫忙總預算過關，應該是請醫師勸執政黨立委或其親朋好友以「國家利益應放在最優先」，不是嗎？行政院該副署就副署、該執行就執行，不能執行再來溝通折衝，少數執政不就是這麼一回事嗎？

賴清德的硬拗引爆憲政危機，連人數不足的大法官都要粉墨登場。賴清德已經要醫師對在野黨立委或其親朋好友進行勸說，那麼下一步應該也不會放過那三位不配合的大法官，因為綠營已全面圍剿這三人，連退休的大法官都跑出來說重話，指三人違反法官倫理。不過，重頭戲還是賴清德，他是不是也要請醫師們勸說這三位大法官及其親朋好友「國家利益應放在最優先」，才能收工？