批大法官違法判決 國民黨團北檢告發

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨立院黨團22日前往立法院告發做出114年憲判1的5位大法官，並批評相關判決已違法，應屬無效。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國民黨立院黨團22日前往立法院告發做出114年憲判1的5位大法官，並批評相關判決已違法，應屬無效。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「大法官評議人數連《憲法訴訟法》舊版都不符合，就做出114年憲判1，我們要告發5位大法官！」國民黨團22日前往北檢，以違反《刑法》第124條「枉法裁判」罪，告發19日做出憲判1的謝銘洋、尤伯祥、陳忠五、呂太郎與蔡彩貞。藍委徐巧芯強調，賴總統應速補提名社會可接受的大法官，國民黨的基本立場是「是否支持廢死」？

盼檢調有最後良心

國民黨團22日前往北檢告發5位做出114年憲判1的大法官謝銘洋、尤伯祥、陳忠五、呂太郎與蔡彩貞。黨團書記長林沛祥指出，此次判決連憲法法庭內部都有不同聲音，包括蔡宗珍、楊惠欽與朱富美等3位大法官提出不同意見書，但5位大法官卻不將她們計入「現有總額」，無論是公司董事會、社區管委會，甚至是小學班會，都不會出現這麼荒謬的會議規則。

「此次判決連舊法的3分之2門檻都不符合！」國民黨立委王鴻薇強調，此判決已經是違法判決，感謝3位大法官扮演司法最後希望，而告發北檢就是對司法抱有最後的期望，盼檢察官中也有類似的司法良心，以《刑法》第124條的「枉法裁判罪」，來拯救目前崩壞的司法體系。

支持廢死無法接受

同黨立委徐巧芯也說，3位大法官也並非國民黨時期提名，且都是長期為了公法而努力的學者專家，因此在此刻不願成為綠友友，難道這樣就要被逼下台嗎？她不滿說，如今許多親綠學者專家力挺5位大法官的判決，但這名單與當初力挺大罷免的學者名單比對，幾乎如出一轍，可見要做出不同意見書需要多少勇氣？

「我們彈劾或罷免賴總統時，絕對不會在立委總額中排除民進黨！」徐巧芯強調，若表決時將不屬於自己的一方排除，那永遠都是多數。她也質疑，賴總統為何不儘速提出適當的大法官人選？有人批評是藍白不通過，但賴任命的人選幾乎都支持廢死，可看看如今的隨機殺人案與民意，國民黨當然無法接受賴的人選。

民眾抗議挺憲判1

在藍委按鈴告發時，旁邊突然有支持台灣國的民眾，手舉「藍白惡人先告狀」、「支持憲法法庭」、「人民權益不能再受損」的看板，企圖衝入藍委群表達不滿，但遭到警方攔阻，衝突並未升溫。

