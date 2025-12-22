憲法法庭復活惹議 蕭旭岑：只能體制內尋求解決之道

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨副主席蕭旭岑。記者許正宏／攝影
國民黨副主席蕭旭岑。記者許正宏／攝影

憲法法庭19日判決憲法訴訟法修法違憲失效。國民黨副主席蕭旭岑今天表示，在野黨沒什麼選擇，還是要在體制內尋求解決之道，否則會沒完沒了，是中華民國很大的災難；「國民黨只能向人民證明，我們比民進黨還願意維護中華民國得來不易的生活方式。」

蕭旭岑今接受「誰來早餐」網路節目直播訪問，批評謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥等5位大法官未達門檻仍做出判決，「沒有最離譜，只有更離譜，沒有最無恥，只有更無恥。」他批評，謝銘洋等5名大法官正式成為「新五人幫」，是中華民國憲政史上的恥辱。

蕭旭岑說，身為嚴謹的法律人居然做出違憲、違法的舉措，就算心中不認同新版的憲法訴訟法，至少要尊重舊版憲訴法吧？但這5人居然把有良知的3位大法官排除，台灣未來將進入亂局。當大法官都可以不守法，接下來還會做出什麼事？

蕭旭岑說，憲法法庭為何停擺，因為大法官新人事提名被立法院否決，總統如果提出社會能接受的人選，立法院也無法否決，代表賴清德總統提的都是綠友友，先前的被提名人劉靜怡原本可以通過的，被民進黨自己否決、打臉賴清德，怎能把責任全推給在野黨？有良知的學者都說，解決之道就是總統提出社會都能接受的人選。

對於媒體報導，國民黨立委翁曉玲日前搭機赴廈門，參加台商協會相關活動。同黨立委葉元之亦搭乘同一班機。蕭旭岑說，立委參加正常的台商協會活動，和大陸交流，連這樣都要被抹紅，還把台商當中共同路人，難怪海基會董事長吳豊山會被換掉。

蕭旭岑說，吳豊山一年多前受賴總統之託接下海基會董事長，現在又被請辭，傳出換上意識形態鮮明的蘇嘉全，代表賴清德的兩岸政策要走向緊縮，很明顯是要完全中斷兩岸交流，目的是要引戰、走向衝突，未來賴總統恐會做更多匪夷所思、無法透過國會做的事。

憲法法庭 憲訴法

