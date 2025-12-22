國民黨團告發5位大法官涉刑法枉法裁判罪 「知法玩法破壞民主法治」

快訊

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
國民黨立委林沛祥、王鴻薇、徐巧芯、盧縣一、陳菁徽、新北市議員林國春至台北地檢署，直指5位大法官「排除異己」「黑箱」完成114年憲判字第1號判決，告發謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥等5位大法官涉刑法枉法裁判等罪。記者蕭雅娟／攝影
國民黨立委林沛祥、王鴻薇、徐巧芯、盧縣一、陳菁徽、新北市議員林國春今至台北地檢署，直指5位大法官「排除異己」「黑箱」完成114年憲判字第1號判決，違法亂紀、違憲亂政，告發謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥等5位大法官涉刑法枉法裁判等罪。

立委林沛祥表示，當憲法解釋具體取代立法院，是否在職權範圍？是否構成犯罪？國民黨團靜待司法判斷。「這是實質上犯罪的行為，今天站在這是為了保護得而不易的民主憲政制度」國民黨團告發五位大法官涉枉法裁判等罪。

他指出，3位「有良心」的大法官楊惠欽、蔡宗珍、朱富美提出意見書，讓我們知道這次判決有多麼荒謬、荒唐，5位大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥為了強行通過判決，將3位大法官不計入總和，變造審判組織，將8位大法官要決定的事情由5位大法官「黑箱完成」

林沛祥說，公司董事會、社區管委會都不會做出這麼荒唐的決定，甚至從小上學的「班會」也不會，今卻在憲法最高殿堂做出違法亂紀、違憲亂政，這就是所謂知法、玩法、弄法，甚至公然違法，這件事不只破壞憲法，還破壞民主法治制度，國民黨團會繼續監督，違法亂紀、違憲亂政的事情不會被容許。

王鴻薇表示，「萊爾校長的數學變5>６」大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥，召開會議違反憲法訴訟法，做出114年憲判字第1號判決，涉犯刑法124條有審判職務之公務員或仲裁人，為枉法之裁判或仲裁者，處一年以上七年以下有期徒刑。王鴻薇說，5位大法官已經違法判決，另肯定3位大法官作為司法最後的良知，拒絕參加判決會議，希望在司法體系仍存有挽救司法的最後力量。

徐巧芯指出，寫出不同意見書的3位大法官（蔡英文任內提名），是民進黨占多數時提名通過的，他們是為了守護憲法，一輩子都在為憲法、公法努力的專家，不願意成為政治攻防的一份子，難道他們就錯了嗎？就要被網軍圍攻逼著辭職嗎？

徐巧芯說，現在的情況是，賴清德總統不願意不斷的提出合適的大法官人選，來讓立法院通過，其實只差2位而已，賴清德離上次提名大法官隔了多久？大家可以看看賴清德提名的人選裡有多少是支持廢除死刑的，這點與國民黨立場非常不同，大法官的職責與廢死是否在台灣合憲，這與政策有很大的關聯，死刑要有「一致決」的實質廢死法案是不是也是這次大法官任內做出的評議。

