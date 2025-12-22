在野聯手彈劾賴總統 綠黨團：總統會合憲依法履行職務 但一問一答違憲

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導

行政院長卓榮泰不附署財政收支劃分法，在野黨立委聯手發動彈劾賴清德總統，屆時將依法邀請「被彈劾人」列席說明。民進黨團幹事長鍾佳濱今天表示，這是假彈劾之名行問答之實，只為滿足未能如願的國情報告，賴總統一定會合憲依法履行職務，他同時表示，要總統到立院接受立委即問即答、一問一答的方式違憲。

民進黨立法院黨團上午舉行「翁曉玲、涂權吉，不要再擋赴中報備國防軍備」記者會，針對近期多位國民黨立委出訪大陸提出質疑。鍾佳濱表示，如果他們沒有接受任何指示，那就看明天在程序委員會的表現，是否放行赴中報備修法及軍購特別條例。

民進黨團書記長陳培瑜指出，國民黨立委阻擋國防預算、國安法案跟行政院版財政收支劃分法，其中攸關立委赴中報備的兩岸人民關係條例，民進黨立委沈伯洋等人提案已經被阻擋751次，「如果真的問心無愧，那就盡速通過赴中報備法案及國防採購條例。」

民進黨立委張雅琳則說，國民黨立委數度訪問中國，每次都帶回毀憲亂政的亂台法案，對於見面對象卻總是支支吾吾，在野黨每次都說要好好監督，然而現在的情況是完全無法監督，麻煩這些赴中立委拿出具體行動，加速審查軍購特別預算及其條例。

針對在野黨發動彈劾賴總統，鍾佳濱則特別提及，前總統陳水扁執政時期朝小野大，國民黨在2006年三度提出總統罷免案，可想而知一次都沒有通過，總統彈劾案同樣要有三分之二立委同意才能成案，「三次罷免不成，如今彈劾所為而來？」

鍾佳濱說，在野黨過去邀請賴總統進行國情報告，然而即問即答、一問一答等設計確定被宣告違憲，可見國民黨的真正意圖不在彈劾，而是想要假彈劾之名行問答之實，只是為了滿足未能如願的國情報告，亦即「罷免彈劾攏係假，違憲問答我最大」。

鍾佳濱指出，對於國家重大案件，不管罷免還是彈劾，其實都是茲事體大，全國人民也都在看，國民黨把提案當兒戲，目的只是為了違憲的「一問一答」。

媒體詢問，彈劾案是否必須邀請總統列席報告，鍾佳濱則表示，過去面對國情報告，賴總統的態度很明確，就是一定要合憲依法，「作為憲法守護者，所言所行都必須在合憲依法的情況下作為，這點毫無疑問」，未來也一定會合憲依法履行職務。

憲法法庭 憲訴法

