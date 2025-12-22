影／赴北檢提告五位大法官 國民黨團批公然違法

國民黨立法院黨團今天前往台北地檢署，對大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥提出枉法裁判罪告訴，立法委員林沛祥表示這件事根本是公然違法，這件事是不能夠被容許的，這件事不只破壞了憲法，更破壞了大家一直引以為傲的民主法治制度。

立法院於去年12月20日三讀通過《憲法訴訟法》部分條文修正案，明定當大法官人數未達15人時，總統應於兩個月內補足提名；同時規範參與評議的大法官不得少於10人，作成違憲宣告時，須有至少9名大法官同意。

然而，憲法法庭於本月19日作出114年憲判字第1號判決，認定該修法在立法程序上存在明顯重大瑕疵，違反憲法正當立法程序及權力分立原則，判決相關條文自公告日起失其效力。