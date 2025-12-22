學者批賴總統結合司法權 破壞權力分立

憲法法庭宣告憲法訴訟法修法違憲，國民黨立法院黨團今天將告發作出該判決的五位大法官涉枉法裁判、濫權瀆職。針對此號憲法判決內容遭質疑「司法權的手伸進立法權，指導立法」，有學者批評，大法官人數沒達到法律規定，決議當然就無效，這是很基本的法律觀念；也有學者直呼，這是賴總統結合行政權與司法權去壓迫立法權，完全破壞權力分立原則。

東吳大學法學院講座教授、前監察委員李復甸指出，大法官判決人數就是沒有達到法律規定，這種決議當然就無效，這是非常基礎的法律觀念，也是最基本的司法程序；有些人會用外國案例來解釋，不過這是我國自己的司法事件，不宜用國外案例來看。

文化大學國家發展與中國大陸研究所兼任教授曲兆祥表示，賴總統結合行政權與司法權，現在想要反過頭壓迫立法權就範，完全破壞權力分立的基本原則，「權跟權之間相互制衡，這是政治學的ＡＢＣ，沒有一方能夠完全壓制另外一方」。

「我只問一個問題，籃球球員可不可以自行宣布裁判違法？」曲兆祥說，現在違憲的核心就是賴總統，完全把權力分立與制衡的原則破壞殆盡。

曲兆祥說明，立法院無權壓迫其他權力機構，目前也只能繼續發揮原有權利，例如預算審查權、法律制定權等，既然行政院長不副署法律案，那麼立法院就不斷通過議案，相信行政機關也不敢阻擋民生法案，「政治性案子只要合理就推動、總預算就卡住，立法權能夠做的就是如此」。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨更痛批，為了協助賴清德總統「獨裁、稱帝」，五位綠色大法官帶頭踐踏法律，「不僅丟光台灣的臉，更是將台灣帶入更為混亂的劇烈衝突」。

國民黨立委陳玉珍也大酸，一一四憲判字第一號判決真是經典之作，不同意的員額就從總額中扣掉，真是「天下地上，唯我獨尊」，往後各式會議只要意見不同就排除計算；立法院處理總統彈劾案也應該比照辦理，「反對的民進黨立委統統不列入員額，應該就是百分之百贊成」。