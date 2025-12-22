反制不副署 學者建議藍白共提亮點政策

行政院長卓榮泰不副署再修版財政收支劃分法，在野黨立委將聯手發動彈劾賴清德總統，民眾黨昨天舉行公民論壇，學者建議藍白兩黨提出亮點政策、共同擘畫選戰布局，尤其是「讓民進黨覺得會痛的政策」，更要在民進黨相對優勢選區展現決心。

民眾黨昨天舉辦「憲政還是亂政？從拒絕副署看行政權的邊界與失控」公民論壇，邀請台大政治系退休教授黃錦堂、台大政治系教授陳淳文等人與會，探討行政院長副署制度、行政權與立法權界線及行政權失控等議題。

「台灣憲政怎會走到這一步？ 根本是已步上北韓水準。」黃國昌致詞時表示，賴總統渾然不知犯下天大錯誤，這個錯誤的苦果代價卻是由人民承受，「如果現在不是民眾黨主席，我現在早就已經在總統府前」，但是身為在野黨主席，必須顧慮及思考下一步該做什麼，如此才能因應變局，讓人民真正成為國家的主人。

黃錦堂指出，執政者應該秉持「謙卑再謙卑」的態度執政，然而賴政府至今沒有拜會在野黨領袖，在野陣營因應選戰必須精準打擊，並且要以取得勝選作為目標，呼籲藍白兩黨提出亮點政策、共同擘畫選戰布局，尤其是讓民進黨覺得會痛的政策，更要在南二都等綠營相對優勢選區展現決心。

黃錦堂指出，立法院三讀修正財政收支劃分法，賴總統批示「破壞財政永續」、卓榮泰加註意見「明顯違憲」，顯示拒絕副署的授意者為賴總統，名義上則由權責機關卓榮泰出手，三讀通過的法律未經行政院長副署，自然也就沒有總統公布而發生效力，也就造成行政權凌駕立法權的結果。

他認為，在野黨立委發動彈劾違憲總統，訴諸法律、政策競爭與社會運動都是方法，但是也要避免淪為雙方的社會動員拚場，最有效的反制作為還是推出有感的政策，重點在於策略性與可行性，而且要讓對手感到害怕與尊敬，在野黨主席責無旁貸。

陳淳文則說，中華民國憲法強調「國民主權、民主共和」的精神，總統並非有權力自由任命行政院長，而是必須經過人民授權，其中法律就是國民主權意識的展現，「法的束縛才是權力最佳的解毒劑」，一旦擺脫法律束縛，國家法治保障將受到威脅。

陳淳文指出，賴清德總統無視國會席次狀況，自行任命屬意的行政院長，面對在野聯盟成為絕對多數，現在的民進黨政府就是絕對少數，「絕對少數政府持續存在，違反國民主權原則與民主原則」，無論總統獲得多少選票，理應尊重國會多數展現的意志，提出可以組成多數政府的閣揆人選。

陳淳文也說，法律是人民意志的展現，立法院完成三讀程序，就是主權者表意完畢，其餘副署、公布與執行都是僕人的工作，總統、行政院長與大法官都是僕人，本來就不能凌駕於主人之上，大法官檢驗法律是否與憲法產生衝突，然而一切行為必須受到憲法規範，否則就是凌駕於憲法與人民之上。