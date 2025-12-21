快訊

【即時短評】把另3位大法官當塑膠 憲法判決大踩紅線 自曝司法權偏見

聯合報／ 記者林河名
憲法法庭上周五作出一一四年憲判字第一號判決，宣告藍白立委聯手修正的憲法訴訟法違憲。但這項憲法判決，連日來遭受不少質疑。本報資料照片
憲法法庭上周五作出一一四年憲判字第一號判決，宣告藍白立委聯手修正的憲法訴訟法違憲。但這項憲法判決，連日來遭受不少質疑，主要是踩了「程序正義」及「干預立法權」兩大紅線。

首先，作出憲法判決的五位大法官，無視另三位大法官的反對意見，逕予排除，未計入「現有」大法官之列，無論是適用修正後或修正前的憲訴法，都不符合評議人數最低門檻之規定。

目前共有八位大法官，任誰大概都能理解「現有總額」為八人。但僅因為有三位大法官認為依修正後的憲訴法，最少需要十位大法官才能評議，因此拒絕評議，結果，竟被五位大法官以「極端例外情況」的理由，從「現有總額」中扣除。依現下流行語，這五位大法官形同把另三位大法官「當塑膠」，其不合理情狀甚明。

司法有「先程序，後實質」的原則，意即法院在審理案件時，會先確認程序合法，才會進入審質審查。此號憲法判決既粗魯地排除另三位大法官，嚴重違反程序正義，自難謂合法判決。蔡宗珍、楊惠欽及朱富美三位大法官共同提出公開法律意見書，即指憲法法庭未依法組成，自始不具審判權，由五名大法官作成的判決應為無效。

退萬步言，縱使先不論此號憲法判決違反程序正義應屬無效，五位大法官對於立法院修正後的憲訴法，針對其在立院審議過程及通過內容，均直指「違憲」，也讓人難以接受。

正如「審判是司法的核心」，議事過程也是立法的核心。立法院是被稱為「除了不能讓男人生孩子，其他都可以」的國會，議事折衝本是家常便飯，實務運作也有其彈性，重點在是否合於議事規則；若是一有議事衝突或稍有瑕疵就解為「違背正當程序」，既是對立法權的誤判，也凸顯司法權的偏見。

再者，修正後的憲訴法，對照其他民主國家，並未特別嚴格；五位大法官卻把諸多「不合己意」的憲訴法新規定，全部解為「違反權力分立」，更是侵犯立法形成自由之權力，變成司法權獨大，這也難怪大法官會被批評「御用大法官」或「綠友友」了。而大權獨攬、變成「憲法巨獸」的大法官，恐怕才是嚴重違反權力分立原則吧。

可嘆的是，近來的憲政運作，已經面目全非。行政院長不副署再修版財劃法之後，該法案何去何從，無人知曉；而區區五位大法官竟可大踩程序正義及權力分立的紅線，除了訴諸社會大眾公評，卻也無人可宣告這樣的大法官「違憲」？

「大法官評議人數連《憲法訴訟法》舊版都不符合,就做出114年憲判1,我們要告發5位大法官!」國民黨團22日前往北檢,以違反《刑法》第124條「枉法裁判」罪,告發19日做出憲判1的謝銘洋、尤伯祥、陳忠五、呂太郎與蔡彩貞。藍委徐巧芯強調,賴總統應速補提名社會可接受的大法官,國民黨的基本立場是「是否支持廢死」?

