明早對5大法官提「枉法裁判罪」告訴 國民黨團籲北檢北院別畏賴卓干預

憲訴法釋憲案話題延燒，國民黨立院黨團將告發五位大法官濫權，國民黨團表示，這是捍衛憲法及憲法法庭公信力，明天將提出「枉法裁判罪」告訴，只要北檢、北院不畏「賴卓」不當干預，必可為挽救台灣司法，找回最後一絲司法的貞操。

憲法法庭判決立法院三讀通過的憲訴法違憲，國民黨立院黨團出招反制，除擬在立法院會對五位大法官提出譴責案，明天也將向台北地院、台北地檢署，告發大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥五位大法官及憲法法庭濫權瀆職。

國民黨團稍早發出採通，將於明天上午10時赴台北地檢署按鈴提告五位大法官，國民黨團首席副書記長林沛祥、副書記長王鴻薇、徐巧芯、新北市議員林國春都將出席。

國民黨團表示，此舉是為捍衛憲法及憲法法庭公信力，將對五位大法官提出枉法裁判罪告訴，以捍衛台灣岌岌可危的司法獨立，確保大法官必須依法裁判，這是為台灣的司法獨立發出「反獨裁、護憲法」的正義之聲，相信正義必定戰勝邪惡、民主法治最後必定戰勝獨裁，國民黨團要為台灣民主憲政奮戰到底。

國民黨團批評，大法官不是司法土皇帝，依據中華民國憲法沒有「司法刑事豁免權」，這次提告就是檢驗台灣司法獨立的歷史關鍵時刻，考驗著台北地檢署、承辦檢察官是站在獨裁者的一邊？還是站在人民的一邊？台灣司法的獨立性，到底是已開發國家水準，還是獨裁者操弄的人型木偶，全民都在看，世界都在看，「韓國行，台灣一定也行。」

國民黨團表示，依據五位大法官所做出114年憲判字第1號判決，完全符合「中華民國刑法」第124條的「枉法裁判罪」構成要件，只要台北地檢署檢察官、台北地院法官不畏獨裁者賴清德總統、獨裁打手行政院長卓榮泰的不當干預，必可為挽救台灣司法，找回最後一絲司法的貞操。