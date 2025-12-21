懸缺大法官應速補提名 學者建議藍白推薦

【台灣醒報記者呂翔禾分析報導】5位大法官19日認定新修《憲訴法》規範人數的規定違憲，因此裁定失效，引發一場憲政風暴；另外3位大法官除認為此判決無效，也呼籲總統賴清德應儘速提名大法官，好為爭執解套。對此，學者陳俐甫受訪時強調，賴已經提過兩次，但都遭到藍白否決，藍白應推薦賴總統人選；學者曲兆祥受訪時則說，此事要政黨協商才能解。

謝銘洋、呂太郎、尤伯祥、陳忠五與蔡彩貞等5位大法官19日逕行開會，以藍白修法程序違反權力分立等理由，宣告新修《憲訴法》門檻無效，而未出席的3位大法官蔡宗珍、楊惠欽與朱富美則另發意見書指出，此判決應屬無效，憲法法庭無法正常運作的根源在於大法官缺額，應依憲法程序速補足大法官缺額。

藍白可推薦人選

對此，台灣青年世代交流協會理事長陳俐甫受訪時表示，賴總統不是沒有提名大法官，但在國會並沒有獲得嚴謹的審查，藍白除了說賴總統提名人選是「綠友友」就否決了，賴總統當然不願意繼續提名。但他也強調，當初《憲法》就有預想到這樣的僵局發生，如今就是回歸過去沒有司法權，行政與立法的對決狀態，「這其實不用太意外」。

「但總統並沒有說藍白不能推薦人選！」陳俐甫表示，大法官雖然不能連任，但間隔後可以再任，藍白若覺得前大法官如蘇永欽、陳春生等人很好，可以再提，或是提供總統提名的方向，若總統沒有接受，那壓力當然會轉到總統這邊，不過藍白的人選若有偏頗，民眾也會有相應的壓力，這樣才是正解。

超越黨派不會不過

陳俐甫強調，無論是拒絕或接受人選都應該要有理由，包括賴總統也是，否則就會受到民意的課責。因此他呼籲各方都不要再隔空喊話，而是透過具體行動（藍白推薦人選並說明理由，總統是否接受也要說明理由）解決問題。他也指出，總統有提名權，立法院有審查權，不可能只提立法院會過的人選，不然就不用總統提名了。

「政治協商是唯一解決問題的途徑！」文化國發所兼任教授曲兆祥受訪時則說，近日的114年憲判1的爭議性很大，畢竟新修《憲訴法》已經覆議，行政院長副署、總統也已公布，該法應為有效法律，但若要補齊大法官，賴總統應該讓社會與在野黨推薦人選，讓總統挑選，相關人選若超越黨派，且各方肯認，沒有不通過的道理。

提名方式應更彈性

曲兆祥說，屆時若立法院再拒絕人選，就會背負民意壓力。他分析，雖然看起來紛爭是總統與立法院，但回歸本質還是3個政黨，因此各黨互派代表，或是黨主席對談，各方最好透過政治協商解開憲政僵局，否則這對賴總統也相當不利，未來若1.25兆國防預算沒有過，美中都可能會有不小動作。

曲兆祥提醒，賴總統可能認為再提多少人選都不會過，但仍應該更彈性的提名，而非消極不理會，或走旁門左道。

