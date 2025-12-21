聽新聞
憲訴法遭判決違憲 司改會籲大眾聲援憲法法庭
憲法法庭19日判決憲法訴訟法修法違憲失效。民間司改會今天表示，此判決可避免立法權架空司法權，能回復其節制立法及行政濫權功能，可維持權力分立原則，呼籲大眾聲援憲法法庭並支持此判決。
根據民間司改會聲明，支持憲法法庭做出的判決，肯認法庭進行司法自救以維護權力分立、穩定憲政秩序的重大正向意義。憲法法庭為憲法的最終解釋者，基於維護憲法秩序之確信以及嚴謹的憲法解釋作成本件判決，程序並無瑕疵，縱使大法官之間有不同意見，可透過參與案件的評議反應，忠實履行「憲法」所賦予的職責。
聲明提及，立法權及行政權均有遵守憲法並維護憲政秩序的義務，如有未能協商的憲政爭議，應透過憲法法庭調節，任一方皆不應恣意詮釋憲法，以此作為政治手段，加劇憲政衝突。朝野應理性協商大法官人事同意案，勿將憲法法庭作為政治競爭的犧牲品。
此外，司改會表示，當下政治極化及對立愈加嚴重，呼籲社會大眾以及法律專業人士共同支持本件判決，確保憲法法庭發揮穩定憲政秩序的力量，強調判決已充分分析「憲訴法」修正條文的違憲理由，並期待憲法法庭此後重啟運作，儘快就影響人民權利重大的案件進行審理及裁判。
