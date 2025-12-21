藍將告發大法官濫權 黃國昌：民眾黨支持但不期待北檢有動作

憲法法庭宣告憲法訴訟法修法程序有重大違失，判決違憲。國民黨立法院黨團明（22）日將告發參與評議的5位大法官濫權瀆職。民眾黨主席黃國昌今天表示，民眾黨立法院黨團全力支持也會聲援，不過也能預期台北地檢署不會有任何動作，因為北檢檢察長王俊力完全是在執行賴清德總統意志。

憲法法庭上周做出114年憲判字第1號判決，宣告立法院去年通過憲法訴訟法修法違憲。在野黨立委聯手對賴總統啟動彈劾案程序，國民黨團明天也將向台北地方法院、台北地檢署告發憲法法庭及5位大法官濫權瀆職。

民眾黨今天下午舉行「憲政還是亂政」公民論壇，針對國民黨團告發5位大法官，黃國昌會前受訪時表示，「這5位綠色獨夫，已經沒有資格稱為大法官，當然早就觸犯刑法第124條」，賴總統所有權力一把抓，現在已經完全沒有下限，因此國民黨團要提出刑事告發，民眾黨團當然全力支持與聲援。

不過，黃國昌也說，現在就可以很沈痛地預告，台北地檢署不會有任何動作，因為不管王俊力還是法務部長鄭銘謙，「他們從過去到現在，完全就是在執行賴總統的意志，台灣的司法權早就被民進黨搞爛、倒地不起。」

黃國昌指出，面對立法院三讀通過的法律，賴總統不喜歡就可以不公布，而大法官也可以不依法審判，法律生效與否賴總統說了算，法律有無違憲只要5位大法官開會討論，「為了執行賴總統的意志，偷偷摸摸做成無效判決，就連言詞辯論都不敢開，心虛成這個樣子，非常可恥。」

針對外界「憲法法庭復活」的說法，黃國昌則認為，憲法法庭沒有復活，他只看到5位司法獨夫，獨自關在司法院自嗨，「這個判決跟法院組織，自始就不合法，判決當然無效」，人民從來沒有給他們這麼大的權力，相信這些人準備接受歷史的審判。

黃國昌直言，憲法法庭的無效判決毫無意義，對於任何人民都不會產生拘束力，「我只希望他們知恥一點、知所進退」，不要再浪費人民的納稅錢，這些人根本不配擁有助理、配備有公務車，同時也不配浪費納稅人的錢，只是為了為這種自嗨的遊戲。