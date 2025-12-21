快訊

北捷連續攻擊奪3命 中捷「長髮哥」悲痛發聲：忍著沒哭出來

大法官5人判決因「例外」？林濁水：例外可能常態化 憲政危機更升高

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨前立委林濁水。圖／聯合報系資料照片
民進黨前立委林濁水。圖／聯合報系資料照片

憲法法庭日前做出今年度「憲判1號」判決立法院三讀憲法訴訟法修法因程序有重大違失違憲。民進黨前立委林濁水今憂心，例外現象將永久化，成為未來的「常態現象」；他說，藍白綠惡鬥不會因大法官的判決告一段落，憲政危機不只將持續，而且惡劣狀況極可能進一步升高。

林濁水指出，大法官以為因為國家已經處於「例外情況」，第一，立法院通過憲訴法，硬性規定大法官評議人數，第二，總統兩度提名大法官，均全數遭到否決，第三，現任3名大法官沒有理由持續缺席，杯葛評議，所以才挺身而做出今年度1號判決。

林濁水認為，但問題是三項並存的「例外」，基本現象並不會因為「1號判決」而改善、變好，尤其若2028年再選出三黨不過半的國會。例外現象將永久化，當下的例外現象將成為未來的「常態現象」。

他說，有沒有「例外現象成為常態現象」的先例？戒嚴38年和威瑪政府末期豈不就是。絲毫沒有進一步推論出藍白決心走兩蔣或威瑪舊路的意思；但是要指出藍白綠惡鬥不只看不出會因大法官的判決而告一個段落，憲政危機不只將持續，而且惡劣狀況極可能進一步升高。

憲法法庭 憲訴法 林濁水 大法官

延伸閱讀

黃國昌再批5大法官：為協助賴清德總統稱帝丟光台灣臉

冷眼集／5大法官隻手遮天 如憲政太上皇

憲法學會：排除異議大法官 掏空憲法

憲訴法釋憲案 國民黨立院黨團將告發5大法官濫權

相關新聞

大法官5人判決因「例外」？林濁水：例外可能常態化 憲政危機更升高

憲法法庭日前做出今年度「憲判1號」判決立法院三讀憲法訴訟法修法因程序有重大違失違憲。民進黨前立委林濁水今憂心，例外現象將...

陳玉珍：憲判排除異議大法官 彈劾總統案比照辦理就100%贊成了

憲法法庭判決立法院三讀通過的「憲訴法」違憲，由於僅5位大法官作成判決，引發各界質疑，國民黨立院黨團將告發5大法官濫權。國...

黃國昌再批5大法官：為協助賴清德總統稱帝丟光台灣臉

憲法法庭19日重啟，判決「憲法訴訟法」因立法程序有重大瑕疵違憲。國民黨立法院黨團明（22）日將告發5位大法官濫權瀆職。民...

綠營雜音 林濁水：憲法法庭失去審定是非能力

憲法法庭宣告立法院三讀憲法訴訟法修法違憲，連綠營內部也浮現雜音。民進黨前立委林濁水表示，三位大法官認定判決無效，衝擊張力...

賴政府險棋 3部曲向在野開戰

在朝野持續對立之際，行政院日前宣布不副署財劃法，隨後開嗆在野「可以倒閣」，緊接著憲法法庭「復活」，做出今年第一號宣判，宣...

蔡宗珍專長憲法 法界：凸顯誰有理

五位大法官判決憲法訴訟法違憲引發爭議，法界人士指出，包括主筆的大法官呂太郎在內，五位判違憲的大法官都不是公法專才背景，反...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。