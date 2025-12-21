大法官5人判決因「例外」？林濁水：例外可能常態化 憲政危機更升高

憲法法庭日前做出今年度「憲判1號」判決立法院三讀憲法訴訟法修法因程序有重大違失違憲。民進黨前立委林濁水今憂心，例外現象將永久化，成為未來的「常態現象」；他說，藍白綠惡鬥不會因大法官的判決告一段落，憲政危機不只將持續，而且惡劣狀況極可能進一步升高。

林濁水指出，大法官以為因為國家已經處於「例外情況」，第一，立法院通過憲訴法，硬性規定大法官評議人數，第二，總統兩度提名大法官，均全數遭到否決，第三，現任3名大法官沒有理由持續缺席，杯葛評議，所以才挺身而做出今年度1號判決。

林濁水認為，但問題是三項並存的「例外」，基本現象並不會因為「1號判決」而改善、變好，尤其若2028年再選出三黨不過半的國會。例外現象將永久化，當下的例外現象將成為未來的「常態現象」。

他說，有沒有「例外現象成為常態現象」的先例？戒嚴38年和威瑪政府末期豈不就是。絲毫沒有進一步推論出藍白決心走兩蔣或威瑪舊路的意思；但是要指出藍白綠惡鬥不只看不出會因大法官的判決而告一個段落，憲政危機不只將持續，而且惡劣狀況極可能進一步升高。