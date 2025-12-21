陳玉珍：憲判排除異議大法官 彈劾總統案比照辦理就100%贊成了

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委陳玉珍。圖／聯合報系資料照片
憲法法庭判決立法院三讀通過的「憲訴法」違憲，由於僅5位大法官作成判決，引發各界質疑，國民黨立院黨團將告發5大法官濫權。國民黨立委陳玉珍批評，從此以後各式會議只要跟掌權者意見不一樣的就排除計算，總統彈劾案也應比照辦理，排除反對的民進黨立委，就是100%贊成了。

回顧這次憲訴法釋憲案，現有8位大法官中，有3位大法官拒絕評議，更批評此次憲訴法違憲判決無效。陳玉珍批評，「不同意的員額就是從總額中扣掉」，114憲判字第一號判決真是經典之作，「天下地上，唯我獨尊。」

陳玉珍抨擊，那從此以後小自開班會，大到開公司的董事會，只要跟掌權者意見不一樣的，比如市場派跟公司派意見不一樣的，全部扣除反對派在分母裡所占數額，全部不列入計算。從此以後中華民國的會議都會是100%的贊成比例，那什麼市場派、公司派請那麼多優秀的商務律師做什麼攻防呢？

陳玉珍也說，那立法院應該比照辦理，有關總統彈劾案，反對的民進黨立委通通不列入員額，應該就是100%贊成了，就已經達到罷免總統的門檻了。

憲法法庭 憲訴法 陳玉珍 大法官

