停砍年金若被沒收 教團揚言抗爭提告

行政院長卓榮泰不副署財劃法，退休公教團體憂心停砍年金案賴政府也將照辦理。全教產前理事長黃耀南說，若行政院也不副署、不執行停砍年金，不排除號召退休老師去行政院抗爭，同時提「訟海」讓退休老師去各地方法院提告。

全國公務人員協會前理事長李來希建議，在野黨應全數刪除憲法法庭預算，讓憲法法庭停擺，避免停砍年金被憲法法庭沒收。

黃耀南指出，行政院長卓榮泰對停砍年金有可能採不副署、不公布、不施行，但如此違背法律制度。他透露，工會已經有所準備，若行政院不副署，一定會採取抗爭的動作，包括開記者會、號召退休公教人員到行政院抗爭，或號召退休教職員到各地法院控告政府違法行為，侵害公教人員個人權益。

黃耀南也批評，憲法法庭做出憲訴法違憲判決，是憲政亂象，以大法官這麼專業的人員來講，竟然會配合總統、行政院、執政黨作為，做出違法判決令人無法理解，且非常可恥。

李來希說，賴政府對立法院沒招，就透過立院以外機制制衡，行政院擅權想向監院陳情也無效，司法院憲法法庭又能少數決定憲法判決。但現在憲法法庭這五個大法官變司法怪獸，總統還可以罷免，但這五個大法官卻可肆無忌憚，不受到任何制約。他建議立院在野黨應全數刪除憲法法庭預算，讓憲法法庭停擺。

李來希表示，停砍年金如果卓榮泰不實施，還可以打官司；但讓憲法法庭口袋沒收，政府對三讀法案完全不理，就一點辦法都沒有。