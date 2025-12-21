綠營雜音 林濁水：憲法法庭失去審定是非能力

憲法法庭宣告立法院三讀憲法訴訟法修法違憲，連綠營內部也浮現雜音。民進黨前立委林濁水表示，三位大法官認定判決無效，衝擊張力上升；民眾支持民進黨的年金改革，但是不幸民進黨的「民主憲政資產負債表」仍然是赤字。前台南縣長蘇煥智說，沒有賴清德總統的壓力，憲法法庭不可能這麼幹。

林濁水在臉書表示，政黨惡鬥之後，大法官向來已經不受民眾信賴，現在更失去召開憲法法庭進行審定是非曲直的能力，而最後唯一可以依賴的裁決者是人民，一旦透過選舉投票做裁定，也不會有任何一個贏家，三黨不過半的僵局依舊，政黨惡鬥持續。

林濁水說，五位大法官「判決」憲訴法修法違憲，另外三位大法官認定判決無效，衝擊張力上升，再加立院上演彈劾總統戲碼，太慘烈了。

林濁水指出，民調多數反對藍白停砍公教年金；但也多數不支持行政院長卓榮泰不副署財劃法修正案，意味的正是民眾支持民進黨的年金改革，但是不幸民進黨的「民主憲政資產負債表」仍然是赤字。

蘇煥智表示，堂堂憲法法庭也陷入分裂亂鬥，他相信沒有賴總統的壓力，司法院代理院長謝銘洋是不可能這麼幹的。雖然藍白在野聯盟的憲法訴訟案修正案，確實造成憲法法庭陷入癱瘓格局，目前狀態也使許多人民的寃案無法取得最後救濟機會，但合理的解決之道，在於賴總統應該召集朝野政黨領袖坐下來好好溝通。

蘇煥智說，賴政府不惜違憲硬幹，可能原因是對目前已經癱瘓的憲法法庭宣告復活，開始處理人民提出的憲法訴訟，而且凸顯藍白在野聯盟癱瘓憲法法庭的責任，目標應該也是指向二○二六年底的期中選舉。賴總統目前領導少數政府的方式，其實是「對抗李全教，拒絕進議會」翻版；未來二年多台灣恐將陷入對抗亂局。