聽新聞
0:00 / 0:00

蔡宗珍專長憲法 法界：凸顯誰有理

聯合報／ 記者蕭白雪／台北報導

五位大法官判決憲法訴訟法違憲引發爭議，法界人士指出，包括主筆的大法官呂太郎在內，五位判違憲的大法官都不是公法專才背景，反而堅持該判決無效的三位大法官中，蔡宗珍與楊惠欽都是公法、行政法背景，更能凸顯哪一方論述有理。

主張憲訴法違憲的五位大法官中，呂太郎當過檢察官、法官、司法院人事處長、秘書長，但圈內人對他稱讚的專長是民事訴訟法，他所撰寫的民事訴訟法教科書，是不少法律系學生研讀的教材；代理司法院長的謝銘洋則是智慧財產權專家，在台大授課與出版的教科書都是以此為主題；陳忠五同樣是以民法為主的專家背景；至於來自最高法院的蔡彩貞與律師出身的尤伯祥，過去都是處理刑事案件為主，主要專才並非被法學界認為接近憲法的行政法或公法。

至於三位堅持司法權的行使也要堅守憲法法治國原則的大法官，其中蔡宗珍與楊惠欽，過去就是國內知名的公法學者與曾多年負責行政審判的法官，尤其是在德國慕尼黑取得法學博士的蔡宗珍，長期以來專攻公法，博士論文也是探討憲法在國家的規範作用，在台大法學院授課內容也是憲法行政法。馬政府時期的反服貿運動中，她也曾主張如果行政部門實施就是違憲。在現有大法官中，蔡宗珍是唯一的公法學者背景出身。

另一位與公法相關的是曾任高雄高等行政法院院長的楊惠欽，她擔任過高雄高等行政法院、最高行政法院法官，處理都是行政法案件，也就是政府與人民間的訴訟官司。

法界人士分析，蔡宗珍與楊惠欽的法律背景專長，明顯強過寫出違憲判決的五位專長在民法與刑法的大法官，誰有理應很容易看出來。

憲法法庭 憲訴法 大法官 呂太郎 蔡彩貞 民事訴訟

延伸閱讀

憲法法庭排除異議者援引釋字601號 憲法學會：援引失當成憲法惡例

5大法官可任意釋憲？學者提反制方式

指憲法法庭違憲亂鬥 蘇煥智：沒賴總統壓力 不可能這麼幹

憲訴法修正案 大法官判違憲 另有三位認為僅五人參與評議 質疑判決無效

相關新聞

憲法法庭排除異議者援引釋字601號 憲法學會：援引失當成憲法惡例

憲法法庭昨宣判新版憲訴法違憲，中華民國憲法學會今發聲明指出，5位大法官援引釋字601號，作為「拒絕參與評議之大法官不計入...

憂不副署到釋憲變大罷免2.0 綠選將寧明哲保身

憲法法庭昨天宣布憲訴法新制違憲，憲法法庭復活，再加上行政院長卓榮泰日前對新版財劃法不予副署，執政黨與在野黨已是全面開戰態...

停砍年金若被沒收 教團揚言抗爭提告

行政院長卓榮泰不副署財劃法，退休公教團體憂心停砍年金案賴政府也將照辦理。全教產前理事長黃耀南說，若行政院也不副署、不執行...

綠營雜音 林濁水：憲法法庭失去審定是非能力

憲法法庭宣告立法院三讀憲法訴訟法修法違憲，連綠營內部也浮現雜音。民進黨前立委林濁水表示，三位大法官認定判決無效，衝擊張力...

賴政府險棋 3部曲向在野開戰

在朝野持續對立之際，行政院日前宣布不副署財劃法，隨後開嗆在野「可以倒閣」，緊接著憲法法庭「復活」，做出今年第一號宣判，宣...

蔡宗珍專長憲法 法界：凸顯誰有理

五位大法官判決憲法訴訟法違憲引發爭議，法界人士指出，包括主筆的大法官呂太郎在內，五位判違憲的大法官都不是公法專才背景，反...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。