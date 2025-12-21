聽新聞
冷眼集／5大法官隻手遮天 如憲政太上皇

聯合報／ 本報記者蔡晉宇

五位大法官謝銘洋、呂太郎、尤伯祥、陳忠五與蔡彩貞認定新修「憲法訴訟法」違憲，且排除蔡宗珍、楊惠欽與朱富美等三位大法官的參與。大法官在人數缺額下若持續釋憲，等同這五名大法官就能肆無忌憚、隻手遮天；未來憲法法庭更恐被民進黨政府「武器化」，以維繫憲政運作之名，行傷害民主憲政體制之實。

五位大法官這次做出憲判有「不符合合議制精神」與「介入政治爭端」兩大問題。首先，憲法法庭是合議制，五位大法官固然可以大玩文字遊戲，說明法理上為何五人足已作出憲判，但回歸到最原始的憲政精神，合議制目的，正是要避免少數人意見就能影響大局；且半數大法官任期交錯，主要用意之一，也是避免單一總統任內全數任命，要盡可能讓多元意見加入。

如今五位意識形態鮮明的大法官，完全違背合議制精神，最大影響是此例一開，接下來包括財劃法、軍警消加薪、選罷法、停砍年金、藍白已三讀法案，未來恐都遭五人「複製貼上」，全部否決，甚至在極端情況，憲法法庭還能受理解散政黨；五位大法官儼然已成「憲政太上皇」。

憲法法庭是解決憲政衝突的機制，但應扮演中立裁決者角色，而非介入政治爭端。如今諸多朝野爭議議題，都是用法律案包裝的政治題，政治問題就該用政治手段解決，五位大法官明知代表性不足，仍堅持做出護航執政黨的憲判，只說明了甘願淪為民進黨打手。

五位大法官用行動向全台灣人民宣告，未來哪部法律不合憲，甚至要解散哪個政黨，一切由此「五人小組」說了算，另外三位不願意加入破壞憲法體制的大法官，在那五位大法官的眼裡，已經不是大法官了。本應十五人做出合議的憲法法庭，在這五位大法官強行釋憲下，更是引發憲政危機。

憲法法庭 憲訴法 大法官 蔡彩貞 楊惠欽 財劃法

