憲法學會：排除異議大法官 掏空憲法

聯合報／ 記者劉懿萱／台北報導
憲法法庭宣判憲訴法違憲，憲法學會昨天指出，未來僅三分之一的大法官即得宣告法律違憲，將形成憲法惡例。圖／聯合報系資料照片
憲法法庭宣判新版憲訴法違憲，中華民國憲法學會昨發聲明指出，五位大法官援引釋字六○一號，作為「拒絕參與評議之大法官不計入現有總額」的支撐失當，擴張現有總額得扣除事由將形成憲法惡例。學會呼籲賴清德總統與立法院，應即履行提名與同意憲政義務，補足大法官缺額，回復憲法法庭正常運作與社會信任。

憲法學會指出，一一四年憲判字第一號核心爭點，更多在於僅五位大法官作成判決。採取「拒絕參與評議之大法官不計入現有總額」計算路徑，是否逾越憲法訴訟法明文所設正當程序界線，及扭曲憲法增修條文所明定大法官十五人合議組織意旨。

聲明表示，憲訴法第十二條明定僅「依法迴避」者不計入現有總額，避免將不應參與評議者視同參與者，並維持分母與三分之二門檻客觀、可預期與程序正當。但本案拒絕參與評議並非「依法迴避」事由，多數意見以無直接明文為由，擴張現有總額得扣除事由，形同由裁判者自行改寫審判權組織成立之前提要件，難免損及憲法裁判正當性與社會信賴。

憲法學會主張，大法官援引釋字六○一號作為支撐屬失當，該解釋在迴避脈絡下，是為避免因迴避致無法院可審，要求有迴避事由者不得再以迴避拒審；並非授權將拒審者排除出現有總額之計算，更不容反向創造「拒審即可降低組織成立門檻」制度誘因。

憲法學會指出，若任此解釋路徑成為常態，將掏空憲法增修條文所明定之十五人合議以確保多元、慎重組織規定，總統也就沒有補足提名大法官的義務，未來僅三分之一的大法官即得宣告法律違憲，將形成憲法惡例。

憲法學會表示，憲法裁判權威，終須建立在明確、拘束且可預期程序門檻上。總統與立法院應即履行提名與同意憲政義務，補足大法官缺額。為避免憲法法庭以極少數人之決定取代立法決定，憲法學會籲請社會各界就制度修補進行理性對話，以維護自由民主憲政秩序。

憲法法庭 憲訴法 大法官 立法院 掏空 賴清德

