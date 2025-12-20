憲法法庭排除異議者援引釋字601號 憲法學會：援引失當成憲法惡例

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
憲法法庭昨宣判憲訴法違憲。聯合報系資料照
憲法法庭昨宣判新版憲訴法違憲，中華民國憲法學會今發聲明指出，5位大法官援引釋字601號，作為「拒絕參與評議之大法官不計入現有總額」的支撐失當，擴張現有總額得扣除事由將形成憲法惡例。學會呼籲賴清德總統與立法院，應即履行提名與同意憲政義務，補足大法官缺額，回復憲法法庭正常運作與社會信任。

中華民國憲法學會表示，憲法法庭行使違憲審查，必然面對反民主多數難題，代表由少數非民選司法者否定立法院多數所制定，並經總統公布法律。因此憲法裁判社會公信及可接受性，不得僅訴諸實體結論「正確」，更須奠基在嚴格程序正當性。

聲明指出，114年憲判字第1號核心爭點，更多在於僅5位大法官作成判決。採取「拒絕參與評議之大法官不計入現有總額」計算路徑，是否逾越憲法訴訟法明文所設正當程序界線，及扭曲憲法增修條文所明定大法官15人合議組織意旨。

聲明表示，憲訴法第12條明定僅「依法迴避」者不計入現有總額，避免將不應參與評議者視同參與者，並維持分母與3分之2門檻客觀、可預期與程序正當。但本案拒絕參與評議並非「依法迴避」事由，多數意見以無直接明文為由，擴張現有總額得扣除事由，形同由裁判者自行改寫審判權組織成立之前提要件，難免損及憲法裁判正當性與社會信賴。

聲明主張，大法官援引釋字601號作為支撐屬失當，該解釋在迴避脈絡下，是為避免因迴避致無法院可審，要求有迴避事由者不得再以迴避拒審；並非授權將拒審者排除出現有總額之計算，更不容反向創造「拒審即可降低組織成立門檻」制度誘因。

聲明分析，若任此解釋路徑成為常態，將掏空憲法增修條文所明定之15人合議以確保多元、慎重組織規定，總統也就沒有補足提名大法官的義務，未來僅3分之1的大法官即得宣告法律違憲，將形成憲法惡例。

聲明說，憲法裁判權威，終須建立在明確、拘束且可預期程序門檻上；程序不是障礙，是司法為反民主多數決權力本質，得以被民主社會承認及信賴之唯一基礎。因此總統與立法院應即履行提名與同意憲政義務，補足大法官缺額，回復憲法法庭正常運作與社會信任。

