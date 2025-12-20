【重磅快評】大法官打雜質，恭奉賴皇完全執政

五名大法官突襲民主，將三名同僚打為雜質，密室宣判憲訴法違憲，自行解鎖違憲審議門檻。從此，無論立院通過什麼法案，只要不合總統的意，五人就可繼續依執政者意志釋憲翻案。賴清德利用少數大法官輾壓國會，達成完全執政，對台灣民主的傷害何其巨大。

這場被在野黨形容「五恥」釋憲案，實為賴清德完全執政量身訂做。五名大法官在審議前，早已認定憲訴法修法阻撓大法官行使職權，牴觸憲法；大法官不應受新法拘束。所以，即使有三名大法官拒絕違反新法進行評議，「五恥」大法官仍無視新舊憲訴法的評議人數門檻（新法九人，舊法六人），把不同意見的三名同僚「強制登出」不算數，自降門檻關門釋憲，形成「全體一致」的判決。

五名大法官之一蔡彩貞，在不同意見書裡有段堪稱「加倍潔」的洗地文，她承認五人確實不符規定，但「只少一人」，基於公益與保障人民權益，人數略不足也與憲法意旨無違。大法官釋憲竟有如婆媽菜場殺價。

既是以護憲、人民公益為名，大法官卻一反常態，不舉行公開審理，省略言詞辯論，立院及立委沒機會陳述修法立場。去年國會改革五法釋憲案，當時採取公開審議，開庭接受全民檢驗。這次，涉及大法官本身職權的法律案，宣稱「自由民主面臨存亡危機」的五名大法官卻躲在密室宣判違憲。作出舉世罕見的判決，很心虛嗎？

憲訴法修法就是針對執政者濫權，藉少數大法官操作判決。結果，「五恥」刻意排除三名堅持程序合法的大法官，也不讓他們的主張進入審議討論。五名大法官替賴卓圍事，自證修法加高釋憲門檻確有必要性。

而三名被排除的大法官以中英文意見書挑戰判決合法性，已然證明憲法法庭淪陷。不合上意的大法官，被排除在現任總額之外。這也證明，賴總統以個人意志決定誰能參與關係政權的釋憲案。如此憲法法庭還能代表全民嗎？

蔡英文以壓倒性得票數完全執政，輾壓少數民意「民主獨裁」，被以「蔡慈禧」形象登上期刊封面。賴清德雖是雙少數總統，仗恃五名大法官繞過國會監督也能「完全執政」，就像萬里賴皮寮違章坐地合法。加上掌控司法整肅異議者，剝奪人權，一個從民初穿越而來的「賴世凱」，就此揭開「釋憲獨裁」序幕。

違憲判決書一再提及，總統兩度提名大法官繼任人選，均為立院全數否決，將憲法法庭無法運作歸咎國會。但別忘了，國會改革法案違憲案，賴總統藉大法官介入，干預立委行使職權，才有一系列大法官同意權杯葛、憲訴法修法抬高審議門檻等權力衝突。

問題是出在總統堅持「多數服從少數」，才有上任以來政爭烽火連天。判決憲訴法違憲，等同宣告憲法法庭審議門檻可隨政治需求變化，有如蓋違章無法無天。賴清德拿到獨裁魔杖，憲政僵局更無解。