批實力不夠還想獨吞 趙少康：執政沒績效帳在賴總統身上

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
賴清德總統。記者許正宏／攝影

立院去年三讀通過修正憲法訴訟法，被僅五位大法官參與評議大憲法法庭判決違憲。中廣前董事長趙少康表示，現有9名大法官，缺額6名就算都讓在野推薦，也過不了半數，但賴清德總統實力不夠還想獨吞吃獨食。趙少康提醒，大法官帶頭違法違憲，若在野堅不通過下年度總預算及特別預算，執政沒有績效，選民責怪的會是執政黨。

趙少康質疑，原來修正前的憲訴法是誰立的法？有沒有違憲？如果原來就是經由立法院三讀通過並由總統公布施行的憲訴法不違憲，為什麼這次也是由立法院三讀通過並經總統公布的憲訴法修正案違憲？所以現在的問題不是憲訴法的規定違憲，而是賴清德不肯和在野黨協商大法官的提名人選。

趙少康說，現有9名大法官，缺額6名，就算新提6人都是在野推薦，也過不了半數，但賴清德根本不跟在野黨商量，實力不夠還想獨吞吃獨食，一席都不讓，在野黨當然不會輕易通過，所以5名憲法法庭大法官，在未達新修正憲訴法8人門檻，也沒過舊版憲訴法3分之2門檻情況下，甘冒大不韙，宣告新修正「憲訴法」違憲，即日起失效，根本是搞錯對象，應該負責的是賴清德不肯承認朝小野大的現實，發動大罷免大失敗之後，再接再厲，不副署、不公布、不執行，再搞出違憲的新花樣。

趙少康說，賴清德應該想想，如果今天在立法院，民進黨立委是多數，能忍受目前藍白所受的鳥氣嗎？現在看起來，賴清德是全面發動、一氣呵成，行政院、總統府、司法院，一連串分進合擊，圍攻立法院、架空立法院。

趙少康說，如果賴清德硬幹、蠻幹，藍白在立法院消極對抗，堅不通過下年度總預算及特別預算案，讓民進黨沒有政績，這個帳最後還是會算在賴清德身上，就像美國國會民主黨杯葛預算，導致聯邦政府停擺36天，140萬公務員、國家公園、國家圖書館、社會福利、食物券分發..….等停擺，雖然川普要選民怪罪民主黨，但接著的選舉，卻是共和黨大敗。

趙少康說，執政沒有績效，選民責怪的是執政黨，因為溝通妥協，克服在野黨的杯葛，是執政黨的責任，執政黨把自己當成在野黨，任意衝撞、胡攪蠻纏，最後一事無成，怎麼算這筆帳，選民的眼睛是雪亮的。

憲法法庭 憲訴法 趙少康 賴清德

