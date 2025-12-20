司法院粉專貼憲訴說釋憲說明被嗆爆 淡大教授留言：怎有臉貼

5位大法官昨判決立院三讀通過修正的憲訴法違憲，司法院也昨天臉書粉專貼上全案爭點與判決主文。不過，網友貼文回應幾乎是一面倒的批評，有網友說，「正義女神已經把天平丟掉把眼罩摘掉了，不過寶劍倒是還在手上而且還蠻利的。淡江大學教授包正豪也貼文批評「你們怎麼有臉貼出這樣的說明！」

司法院將攸關「憲法訴訟法修正案」的114年憲判字第1號判決爭點及判決主文貼上粉專，並附上「尤伯祥大法官提出協同意見書」及「蔡彩貞大法官提出部分協同部分不同意見書」，並歡迎要看完整的判決書以及個別大法官的意見書的網友點留言區的連結閱讀。

貼文上網20個小時下來，雖然獲得超過4000個讚，但累積留言超過2500則，缺多數是批評的聲音。

核能流言終結者創辦人黃士修就貼文表示，法律規定，違憲宣告必須有10人開會、9人同意。3位大法官說大法官必須守法。另5位大法官說把那3位扣除，全數同意法律作廢！黃士修說，從今起憲法法庭，5位就可以宣判違憲。以後任何限制這5位的法律，一律無效。不用開庭、不用辯論，直接宣判。超狂。

黃士修說，這個邏輯可怕的地方在於，下一步就是，民進黨的任何法案或預算案，將拒絕同意的藍白62席扣除，立法院51席全數通過！不用開會、不用表決，直接通過。真的超狂。中共全國人大都不敢這樣搞。這已經接近德國1933年授權法了。

也有網友批評，「帶頭違憲耶！專制復辟的開始竟然是由保障人權的司法領頭？何其諷刺！何其悲哀。」還有網友說，「真的好扯！這真的只有您想不到的事，沒有他們做不到的事。」更有網友表示，「我看到的正義女神已經把天平丟掉把眼罩摘掉了，不過寶劍倒是還在手上而且還蠻利的。」有網友更諷刺「以後給萊爾校長宣讀就好了，你司法院們也可以關起來了！坐領乾薪超爽」。

但也有網友對憲法法庭持正面肯定，貼文表示「謝謝大法官們！」以及「謝謝五名勇於承擔的大法官」。