憲政鬥法不懼戰 2026在野同步拚民生法案搶票

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
為了搶老農選票，朝野立委競相加碼老農津貼，國民黨立委宣布將提案提高老農津貼至1.5萬元。圖／聯合報系資料照片
在野昨天上午才正式宣布因政院不副署要發動彈劾賴清德總統，下午憲法法庭又宣判憲訴法違憲，讓朝野在憲政上爭議不斷擴大。但由於憲政議題一半民眾關注度有限，在野仍會將重心放在民生經濟法案；除了完成一系列軍公教權益法案鞏固基本盤，包括老農津貼、農民儲金比、弱勢居住正義、勞保撥補法制化等，擴大關注觸角，迎戰2026年九合一大選。

距離2026年九合一大選剩不到一年，民進黨政府卻在憲政議題上持續出招。國民黨主席鄭麗文宣示，國民黨要用最大的力量來保護國會，不能讓民進黨得逞，要讓國會可以繼續運轉下去，並透過國會推動所有福國利民的法案。

為協助有意參選縣市首長的藍營立委能藉由民生經濟法案讓選民有感，爭取支持。國民黨團已陸續完成軍人加薪、退休公教警年金權益修法，讓基本盤重新整頓；至於陸配參政、身分取得，以及助理費除罪等修法，則暫時會放慢腳步，以降低爭議。

此外，國民黨團也會強化民生相關法案推動，包括勞保撥補法制化，關懷青年、弱勢居住正義的住宅法修正，調漲老農津貼、提高政府提繳農民退休儲金占比，電動車免稅延長等，同時個別藍委也提案恢復軍人票半價優惠。

民眾黨團9月公布本會期優先法案，關乎民生經濟有外送員權益專法、營養午餐專法、勞工保險條例修正案撥補制度法制化等，更在與國民黨攜手合作下持續推動立法進程。其中，外送員專法已在衛環委員會初審通過，明定每筆訂單基本報酬，不得低於最低工資時薪1.25倍，且不得低於45元，每年最低工資時薪調升比率公告調整。

勞工保險條例修正草案18日也在衛環委員會審議通過，將政府撥補勞保財務與最終支付責任入法，也明定中央政府應有適當經費撥入或補助，且至少每3年檢討財務，最快預計今年底前可拚三讀；另外營養午餐專法，民眾黨籍教文委員會召委劉書彬24日已排案第二次逐條討論，住宅法修正案也將在24日續審。

憲法法庭 憲訴法

