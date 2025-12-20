憂不副署到釋憲變大罷免2.0 綠選將寧明則保身

憲法法庭昨天宣布憲訴法新制違憲，憲法法庭復活，再加上行政院長卓榮泰日前對新版財劃法不予副署，執政黨與在野黨已是全面開戰態勢。民進黨人士表示，黨內高度擔憂政局朝「大罷免2.0」方向發展，不利於2026選戰；有縣市首長參選人直言，賴政府評估錯誤，民意根本沒有挺不副署，幾位黨內立委已自行調整論調，降低火藥味力求選票最大化。

民進黨人士指出，綠營高層原本評估，包括財劃法、國籍法、公教年金停砍等議題有社會多數民意支持，祭出不副署會有民意防線做後盾；孰料，接連幾份民調出爐皆顯示，反對者比贊成者多，僅綠營同溫層響應、未有社會共鳴。

該人士說，更嚴重的問題是，現在連民進黨內都出現不同意見，包括立院黨團總召柯建銘就認為「沒有不副署空間」，綠委王世堅也說，執政黨應該為國隱忍，且這還只是檯面上的聲音；檯面下，明年備戰縣市長的綠委，更是各個對台北政壇朝野惡鬥興趣缺缺。

一位有意角逐縣市長的綠委表示，不副署加上憲法法庭武器化，這就是「大罷免2.0」，同樣走和在野對抗到底路線，對地方選舉而言，這只能緊抓深綠選民，沒辦法擴張到過半民意支持；之前大罷免的結果已經很清楚，他不認為這次換個手段開戰，結果會有所不同。

民進黨立委說，眼看民意苗頭根本不對，派系內已自行調整府院「硬到底」論調，引用的就是民進黨秘書長徐國勇日前發言「不副署不是終極目的，只希望在野坐下來談」，先替朝野情勢降溫。就他所知，幾位立委同僚在地方上和鄉親說明時，同樣是以此說明，就是要降低朝野政治衝突火藥味。

該綠委說，現在在野黨緊握國會多數優勢，根本也沒要和民進黨談，這才迫使中央政府走上對抗一途，但選舉終究是「個人顧性命」，固然能理解賴政府中央執政有其苦衷，選票考量下，仍會多關注民生、地方議題，少介入政治衝突，避免累積仇恨值、傷及選情。