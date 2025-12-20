批5大法官的荒唐裁判 翁曉玲：司法系統順從 造就納粹獨裁

5位大法官判決立院三讀通過修正的憲訴法違憲，引發違法判決批評。國民黨立委翁曉玲表示，謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五及尤伯祥五位大法官的荒唐裁判， 不禁讓她想起，司法系統的順從、腐敗，造就了納粹獨裁， 摧毀了民主法治和人權保障制度，五位大法官開起可怕的司法之門，台灣距離邪惡時代不遠了。

翁曉玲說，昨天謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五及尤伯祥等五位大法官，違反憲法法庭組成程序作成的荒唐裁判， 不禁讓她想起了一本由德國律師 Ingo Mueller 所著，1987年出版，引起德國社會大眾廣泛關注的書：「 可怕的司法人」（Furchtbare Juristen)。

翁曉玲說，這本書講述了納粹時期，司法系統（法官、檢察官、律師、公務員）的順從、腐敗，造就了納粹獨裁， 摧毀了民主法治和人權保障制度。

翁曉玲說，法律人沒有風骨氣節，是國家的災難！五位大法官，已開起可怕的司法之門，司法獨立和公信力將墜入深淵， 台灣距離邪惡時代不遠了。