憲法法庭做戒嚴時期都做不出來的解釋 葉慶元酸：足為法學院學子楷模
5位大法官判決立院三讀通過修正的憲訴法違憲，引發違法判決批評。律師葉慶元再次在臉書貼文，就算大法官不受修正後的憲訴法規定，已修正前規定，也至少要6位法官參與評議；司法院代理院長謝銘洋等5位大法官，竟將3位拒絕參與評議的大法官直接從「現有總額」中扣除，戒嚴時期都做不出來的解釋，必須作為法學院莘莘學子楷模。
葉慶元說，假設大法官可以不受憲法訴訟法新修正條文的限制，而適用原憲法訴訟法進行審判，依據修正前憲法訴訟法第32條的規定，也必須要經過大法官「現有總額3分之2以上參與評議」，才能審判。換言之，目前8位大法官，至少必須6位參與，方能進行評議、審判。
謝銘洋等5位大法官居然直接在判決中宣稱，因為有3位大法官拒絕參與評議，所以可以直接從「現有總額」中予以扣除。這是連戒嚴威權時期的司法院大法官都做不出來的解釋，謝銘洋等5位大法官居然可以掰得出來，這種法學創造力，簡直是震爍古今，必須在我國法治史上大書特書，作為法學院莘莘學子楷模。
