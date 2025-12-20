5大法官可任意釋憲？學者提反制方式

五位大法官謝銘洋、呂太郎、尤伯祥、陳忠五與蔡彩貞19日發布114年憲訴第1號，認定新修《憲訴法》違憲，且排除蔡宗珍、楊惠欽與朱富美3位大法官的參與，這讓外界擔心大法官在人數缺額下（至少要6位）可持續釋憲。

如何解套？學者受訪指出，可透過人民陳情監察院、要求彈劾，也可由立法院做政治宣示，以及向檢察官告發的方式處理，因大法官此一行為恐違反《刑法》第124條。但東吳政治系教授蘇子喬受訪時認為，彈劾要監察院發動，監院不容易通過，比較可能還是要透過民意施壓。

憲法法庭鬧內鬨

此事的原委是，憲法法庭因有7位大法官任期屆滿，加上國民黨與民眾黨新修《憲法訴訟法》，規範評議門檻需10人，以致於陷入癱瘓。但19日下午，謝銘洋、呂太郎、尤伯祥、陳忠五與蔡彩貞等5位大法官逕行開會，以藍白修法程序「有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，應自本判決公告之日起失其效力。」

但這個連《憲法訴訟法》修法前的需6位大法官出席的門檻都沒達到的決議，讓外界擔心，之後5人就可以釋憲。

未出席的3位大法官蔡宗珍、楊惠欽與朱富美也另發意見書指出，此一憲法法庭並未依法組成，自始不具審判權，由5名大法官作成的判決應為無效。意見書也強調，憲法法庭無法正常運作的現實困境，根源在於大法官缺額，解決之道在於依憲法程序速補足大法官缺額。

可追究刑事責任？

外界好奇該如何反制相關行為？有不願具名的學者受訪指出，《憲法》80條有要求法官獨立審判，5位大法官的行為有違憲疑慮，可以透過民眾陳情，要求監察院彈劾。另外還可以請立法院進行政治宣示，提醒未來政黨輪替後，這些大法官有可能會被追訴刑事責任，畢竟釋字601認為法官的範圍有包括大法官。

最後，該學者也說，可以透過民眾到檢察署告發大法官，因《刑法》第124條規定：「有審判職務之公務員或仲裁人，為枉法之裁判或仲裁者，處一年以上七年以下有期徒刑」，也應可適用於大法官。

要以民意施壓

也有退休法官黃瑞華認為，缺席的3位大法官作法已違反法官倫理，也違反大法官應盡的職務義務，除送自律處理外，甚至應進一步被追究責任。該學者指出，黃的理由並不符合《法官法》第30條之2的理由，畢竟此案法律爭議如此大，並非「無正當理由遲延案件之進行」，也並未違反法官倫理規範。

但東吳政治系教授蘇子喬認為，彈劾需要監察院發動，但如今監察院大多是民進黨時期提名，因此成案可能不大。他認為比較可能的反制方式，還是要透過民意施壓，畢竟在現行法制內，很難對現有的5位大法官進行反制。

