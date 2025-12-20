快訊

MLB／宋成文3年1300萬美元當教士 官網預測定位「板凳出發工具人」

北車、中山站恐攻不同人？ 北市警澄清：張文沒共犯「裝備蝦皮買的」

南西誠品成煉獄！民眾獻花卡片：望凶手十八層地獄永恆燃燒

3大法官認定憲訴法違憲判決無效 林濁水：太慘烈了

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
民進黨前立委林濁水。圖／聯合報系資料照
民進黨前立委林濁水。圖／聯合報系資料照

憲法法庭昨宣告立法院去年底三讀的憲法訴訟法修法違憲，民進黨前立委林濁水表示，5位大法官「判決」憲訴法修法違憲。然後另外3位大法官認定判決無效，衝擊張力上升，再加立院上演彈劾總統戲碼，太慘烈了。

林濁水在臉書表示，台灣民意基金會最新民調，贊成藍停砍公教年金的35.5%，反對的47.6%，最慘的是軍公教贊成的竟比反對的少，41%比44%。藍以為修法可以鞏固自己占優勢的軍公教基本盤，不料適得其反。但是這原在他的意料之中：藍對現職軍公教和退休軍公教之間世代存在的分配矛盾，毫無所感，以致於竟在軍公教中選逐漸凋零的既得利益者一邊而棄守人數在逐日加的新一代，無論如何真是前途堪憐。

林濁水說，至於白，基本盤是高學歷群，不幸大學以上族群贊成36%反對50%，是落差最大一群。顯然白棄權以掩護法案過關的招他們看得很清楚。

他指出，然而同一個民調，支持卓榮泰不副署財劃法修正案的只有39.2%，不支持的42.8%。同時中性選民是17%比46%，年輕人約3成5比4成5。兩項民調，藍白和綠雙方各有勝負；但是帳加起來算，三黨一樣失大於得，落得三敗俱傷。

「這豈不是和大罷免一役一樣。」林濁水說，在大罷免结束後副署之戰開啟之前，賴清德、藍白綠三黨民眾評價都是負向大於正向（台灣民意基金會、美麗島電子報、鏡新聞民調）。

林濁水表示，於是未來形成這樣的局面：政黨惡鬥之後，大法官向來已經不受民眾信賴，現在更失去了進行召開憲法法庭進行審定是非曲立的能力，而最後唯一可以依賴的裁決者 -人民一旦透過選舉投票做裁定，也不會有任何一個贏家，三黨不過半的僵局依舊，政黨惡鬥持續。

林濁水指出，5位大法官「判決」憲訴法修法違憲。然後另外3位大法官認定判決無效，衝擊張力上升，再加立院上演彈劾總統戱碼，太慘烈了。但最後的「判決」反而將更只能操之人民之手。「而其結果恐怕仍然是國會三黨不過半。苦！」

林濁水也說，民調多數反對藍白停砍公教年金；但也多數不支持卓榮泰不副署財劃法修正案。意味的正是民眾支持民進黨的年金改革，但是不幸，民進黨的「民主憲政資產負債表」仍然是赤字。

憲法法庭 憲訴法 林濁水

延伸閱讀

響應總統打造台灣之盾、強化國防韌性 卓揆：軍工業躍經濟新藍海

行政院長專訪／暢談各項議題與施政理念 卓榮泰：新青安會全面調整

卓揆紓壓 狂推瑜伽

不副署遭送監院…卓榮泰當監委面怨：盼回歸憲政秩序 是「不得不」的作為

相關新聞

憲訴法遭判違憲 國民黨團擬提譴責案、告發5大法官

憲法法庭昨宣判去年立法院三讀修正通過的憲法訴訟法違憲。國民黨立法院黨團擬在院會提譴責案，同時下周一將向台北地院、台北地檢...

3大法官認定憲訴法違憲判決無效 林濁水：太慘烈了

憲法法庭昨宣告立法院去年底三讀的憲法訴訟法修法違憲，民進黨前立委林濁水表示，5位大法官「判決」憲訴法修法違憲。然後另外3...

指憲法法庭違憲亂鬥 蘇煥智：沒賴總統壓力 不可能這麼幹

立院去年三讀通過修正憲法訴訟法，規定參與評議大法官人數不得低於10人，宣告違憲同意大法官人數不得低於9人，昨遭憲法法庭判...

憂停砍年金也被沒收 李來希：只能靠立院刪除預算 停擺憲法法庭

5位大法官就判決立院三讀通過的憲訴法無效，後續包含停砍年金等執政黨不接受的三讀法案，恐怕也會有相同命運。全國公務人員協會...

一個連社區管委會都不如的憲法法庭，把自己變笑話

「沉睡」了1年的憲法法庭，5位大法官突然「驚醒」發現新通過的憲法訴訟法不能限制他們行使評議權，排除了3位對開會合法組成有異議的大法官後，自己關起門來做出憲訴法違憲的釋憲判決。然而，就算不按照新修正的憲訴法，按照舊法，也不符合至少要6名大法官參與的門檻。連社區管委會開會都知道，當出席人數不足法定人數，會議無效的基本道理，堂堂的憲法法庭居然連社區管委會都不如，簡直荒天下之大謬。

新聞眼／5位大法官救執政黨 傷司法公信力

行政院長卓榮泰不副署財劃法修正案，創下憲政首例，而憲法法庭隨後跟上，選擇在十二月廿五日行憲紀念日前夕，僅以法定總額三分之一、五名大法官即評議宣告修正條文違憲並失效，判決引發熱議，也繼行政院後再度寫下歷史先例。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。