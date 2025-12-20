憂停砍年金也被沒收 李來希：只能靠立院刪除預算 停擺憲法法庭

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
全國公務人員協會前理事長李來希表示，剛在立院三讀的停砍公教年金，如果變成是讓憲法法庭口袋沒收，連打官司的機會都沒有。圖／聯合報系資料照片
5位大法官就判決立院三讀通過的憲訴法無效，後續包含停砍年金等執政黨不接受的三讀法案，恐怕也會有相同命運。全國公務人員協會前理事長李來希說，如果民進黨政府要繼續這種口袋沒收的策略，只能刪除憲法法庭預算令其停擺；不過，李來希也說，在野黨對年改問題的用心，選舉年動員夥伴支持，有了最好的訴求。

李來希說，賴政府對立法院沒招了，就透過立院以外的機制來制衡，行政院擅權，想向監院陳情也無效，司法院憲法法庭又能少數決定憲法判決。

李來希說，現在憲法法庭這五個大法官變司法怪獸，總統還可以罷免，但這五個大法官卻可肆無忌憚，不受到任何制約。他建議立院在野黨應全數刪除憲法法庭預算，讓憲法法庭停擺。

李來希說，對於才剛剛在立院三讀的停砍公教年金，原本還想如果行政院長卓榮泰不實施，還可以打官司；但現在如果變成是讓憲法法庭口袋沒收，政府對三讀法案完全不理，就一點辦法都沒有。

李來希也說，現在退休夥伴們也越來越老，要再動員一起上街也不可能；雖然很難動員上街，但大家這次也看到了在野黨對年改議題的用心，因此對於即將開啟的選舉年，要動員支持一定會相對容易。

不過李來希也憂心，如果大家對這個國家感到失望、無助，哀莫大於心死，對政治不再抱期待，投票興致多少還是會受到影響。

