指憲法法庭違憲亂鬥 蘇煥智：沒賴總統壓力 不可能這麼幹

立院去年三讀通過修正憲法訴訟法，規定參與評議大法官人數不得低於10人，宣告違憲同意大法官人數不得低於9人，昨遭憲法法庭判決違憲。前台南縣長蘇煥智表示，憲法法庭違憲亂鬥的計算，代理院長謝銘洋沒有賴清德總統的壓力不可能這麼幹，關鍵原因恐是賴政府想要宣告11月14日立法院通過的財劃法修正案違憲，並解決在野多數聯盟在立法院通過很多執政黨不能接受的法案，未來二年多台灣恐將陷入全面政治鬥爭、對抗的亂局。

憲法法庭昨天在5人出席3人缺席，在未達法定出席人數10人的情形下，作成114年判字第1號判決，宣告憲法訴訟法第4條第3項、第30條第2項至第6項、及第95條違憲失效。不過，未出席的大法官蔡宗珍、楊惠欽、朱富美更另行提出不同意法律意見書，指控出席人數未達10人是憲法法庭的組織不合法，其所作成的判決當然無效。

蘇煥智說，這是繼行政院長卓榮泰拒絕附署11月14日財政收支劃分法修正案，對抗立法院修法後；司法院代理院，以違法的憲法法庭（不足10人）宣告憲法訴訟法法部份修正修文無效。堂堂憲法法庭也陷入分裂亂鬥。他相信沒有賴總統的壓力，謝銘洋是不可能這麼幹的。

蘇煥智說，固然藍白在野聯盟的憲法訴訟案修正案，的確已經造成憲法法庭陷入癱瘓格局；目前的狀態也的確使許多人民的寃案無法取得最後的救濟機會。不過合理的解決之道，在於賴總統應該召集朝野政黨領袖坐下來好好溝通，如何補救目前陷入癱瘓的憲法法庭？另外剩下7席大法官人選如何容納在野提出的人選，在憲法法庭能融入較多多元平衡的大法官聲音。這才是正常的解決之道。

蘇煥智說，為何賴政府不惜讓憲法法庭陷入違憲亂鬥？關鍵原因可能是賴政府想要宣告「11月14日立法院通過的財政收支劃分法修正案」是違憲的，並解決目前在野多數聯盟在立法院通過很多執政黨不能接受的法案，例如年改修正案。

蘇煥智說，賴政府不惜違憲硬幹，另一可能的原因就是對於目前已經癱瘓的憲法法庭宣告復活，開始處理人民提出的憲法訴訟，而且凸顯藍白在野聯盟癱瘓憲法法庭的責任，目標應該也是指向2026年年底的期中選舉；而且也算準人民對於「是否違憲」基本上沒有判斷能力，並非有感！

蘇煥智說，賴總統如何領導少數執政？目前的方式其實是「對抗李全教，拒絕進議會」的翻版；未來二年多台灣恐將陷入全面政治鬥爭、對抗的亂局。