3位拒評議大法官：解決之道 依憲法程序補足缺額
大法官楊惠欽、蔡宗珍、朱富美拒絕參與評議修正憲法訴訟法是否違憲，這三位大法官認為，憲法法庭無法正常運作的現實困境，根源在於大法官缺額的事實層面，根本解決之道，應在於依憲法程序補足大法官缺額。
三位大法官指出，今年初修正生效的憲法訴訟法規定，憲法法庭作成判決須有大法官至少十人；然而目前在任大法官僅八人，依法無從成立憲法法庭。憲法法庭未依法合法組成，卻做成判決的審判權限，嚴正質疑此份判決的合法性，並認為五名大法官的判決無效。
三位大法官指出，修正後憲法訴訟法新規定，作為總統明令公布的有效法律，非經立法院依法變更、廢止，或由合法組成的憲法法庭依法宣告失效前，對憲法法庭及大法官均具有絕對拘束力；即便成為憲法審查標的，效力也不因此喪失或「暫停」。
三位大法官的意見書表示，針對特殊急迫性或時限性案件，法理上原可考慮類推適用憲訴法第三十條第五項，作為例外依法合法組成憲法法庭的可能途徑，但未獲其他大法官支持，未被採行。
