憲訴法被判違憲 法界熱議：憲法法庭判決有拘束力？

憲法法庭判決藍白通過的憲法訴訟法修正條文違憲並失效，但蔡宗珍、楊惠欽、朱富美三名大法官認為，五名大法官組成憲法法庭不合法，判決當然無效。加上判決無效的五位大法官，是直接排除不同意見大法官，究竟這判決有沒效在法界也引起熱議，更有基層執法人員質疑，這分連基本程序原則都沒遵守的判決有沒有違憲？

楊惠欽、蔡宗珍、朱富美今年十月八日曾共同發聲明，針對憲法法庭停擺表態，認為大法官負有憲法忠誠義務，不得以違憲方式自我擴權，恣意行使大法官職權。且大法官有遵守憲訴法義務，若憲法法庭組織不合法，所為評字自屬違法。

楊惠欽大法官拒絕參與憲訴法評議。 圖／聯合報系資料照片

昨天兩派大法官依舊各執己見，五位大法官直接判決憲訴法違憲，三位大法官指違憲判決無效。在法界引發熱議，有學者形容這是，一個組織法上、程序法上正義的最高級衝突螺旋。有人質疑，如果五位大法官可以直接排除三位不同意見大法官判決違憲，以後是不是也可由三位大法官在其他案件直接排除另五人不同意見，直接評議後判決？這樣的判決有效嗎？

蔡宗珍大法官拒絕參與憲訴法評議。 圖／聯合報系資料照片

五位大法官在違憲判決書中稱，憲法就大法官如何行使職權，採沉默態度，未規定應依法律為之。三位反對此意見的大法官則稱，憲法就司法院及大法官的組織事項，除自為規定外，明文採委託立法的模式，從未保持沉默；立法者依此所制定的司法院組織法與憲法訴訟法，構成憲法權力分立制度之一環，對所有國家權力機制均具絕對拘束力，違反者不僅違法，也違憲。

資深法界人士指出，五位大法官直接把反對意見的三位大法官直接排除、不計入大法官現有總額，等於是直接剝奪其大法官身分？未合法組成的憲法法庭或成員，若可以直接造法、否決法律的效力，憲法法庭將更容易被特定勢力操控，動搖法治國根基。

法官、檢察官、律師都有人詢問：這分憲判到底有沒有拘束力？如果大法官可以不甩憲法訴訟法規定，以後法官、檢察官需要遵守刑事訴訟法、民事訴訟法嗎？如果大法官可以立法瑕疵為由、任意否決法律效力，基層執法人員難道不能起而效法？