快訊

張文隨機殺人專挑1對象下手 受害者拜託路人「跟我爸媽說我很愛他們」

北車恐攻奪4命！張文犯前4次縱火 北市警「早已鎖定」可惜撲空

憲訴法修正案 大法官判違憲 另有三位認為僅五人參與評議 質疑判決無效

經濟日報／ 記者林孟潔劉懿萱屈彥辰李人岳／台北報導
在野黨立委去年三讀通過修正憲法訴訟法；憲法法庭認定，憲訴法修正條文立法程序有明顯重大瑕疵，19日判決憲訴法修正案違憲，並自公告日起失其效力。聯合報系資料照
在野黨立委去年三讀通過修正憲法訴訟法；憲法法庭認定，憲訴法修正條文立法程序有明顯重大瑕疵，19日判決憲訴法修正案違憲，並自公告日起失其效力。聯合報系資料照

在野黨立委去年三讀通過修正憲法訴訟法，規定參與評議大法官人數不得低於十人，宣告違憲時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於九人；憲法法庭認定，憲訴法修正條文立法程序有明顯重大瑕疵，昨（19）日判決憲訴法修正案違憲，並自公告日起失其效力。

特別的是，目前大法官只有八人，本案不計入楊惠欽、蔡宗珍、朱富美三名拒絕評議的大法官後，僅司法院代理院長謝銘洋等五名大法官作成判決，引發爭議。

楊惠欽、蔡宗珍、朱富美堅持遵循現行憲法訴訟法的規定，因此拒絕本案評議，卻被憲法法庭排除於現有總額。楊惠欽等三名大法官認為，憲法法庭未依法合法組成，卻做成判決的審判權限，質疑判決的合法性，認為五名大法官的判決無效。

過去即便依照舊法，也要有三分之二的法官參與評議才能判決，楊惠欽、蔡宗珍、朱富美意見書主張，憲法法庭是否具有作成判決的權限，關鍵在於法庭本身客觀上是否依法合法成立，而不在判決內容如何試圖「自圓其說」，昨天判決當屬違法。

憲法法庭判決指出，立法者不能以法律阻止或妨礙大法官行使職權，否則法律即牴觸憲法而無效，即便大法官有應迴避的原因，而不得參與審判，但若因迴避導致全體大法官不得行使職權者，仍不得以迴避為由拒絕審判。

判決表示，不能因部分大法官持續拒絕參與評議，導致其他大法官行使憲法職權受阻止或妨礙，否則即屬憲法審判的拒絕，非憲法所允許。從個案審判的觀點，已在職的大法官持續拒絕參與評議，與大法官因任命後未到職或已在職應依憲訴法迴避而不得參與評議，就案件審理而言，均無異於缺額，不應計入大法官現有總額人數內。

憲法法庭也說明，在此極端例外、不得已的狀況下，為維持憲法法庭運作、發揮大法官憲政功能，而將三人從現有總額中扣除。

憲法法庭認為，憲訴法既是國家法律體系的一環，作為大法官行使職權的程序規範，不應妨礙憲法賦予大法官的職權，憲訴法在不牴觸憲法的前提下，大法官自應尊重，不得一概摒棄不用。

楊惠欽等三名大法官指出，五位大法官作成的「114年憲判字第1號判決」，不符法定人數要件，屬顯然無效，大法官或憲法法庭不具所謂「組織自主權」，無得以「程序自主權」為名，自行決定或變更憲法法庭合法組成要件的權限。

針對憲法法院昨宣判憲法訴訟法違憲，民眾黨主席黃國昌和提案加嚴憲訴法門檻的國民黨立委翁曉玲都說，依照舊法要有六位大法官才能判決，因此這判決不具效力，國人不須遵守。

行政院表示，尊重憲法法庭的決定，也樂見民眾聲請釋憲案終能進入救濟程序。

憲法法庭 憲訴法

延伸閱讀

憲訴法被5大法官宣告違憲 國民黨批司法超然獨立已死：律法變「綠法」

3人被排除在外...僅5大法官判決憲訴法違憲 憲法法庭：極端例外不得已

規定總統2個月內補提大法官 憲法法庭：逾越憲法

憲訴法判違憲 新藍圖批：司法政變、憲政最黑暗一天

相關新聞

憲法法庭宣告憲訴法違憲 3大法官轟判決無效

在野黨立委去年三讀通過修正憲法訴訟法，規定參與評議大法官人數不得低於十人，宣告違憲時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於九...

冷眼集／憲訴法宣告違憲…賴政府輾壓立法權 成憲政巨獸

繼行政院創下不副署的憲政先例後，憲法法庭昨又在違憲基礎上，做出憲訴法的違憲判決。賴政府全面收攏「憲法武器」、輾壓國會多數...

憲訴法被判違憲 法界熱議：憲法法庭判決有拘束力？

憲法法庭判決藍白通過的憲法訴訟法修正條文違憲並失效，但蔡宗珍、楊惠欽、朱富美三名大法官認為，五名大法官組成憲法法庭不合法，判決當然無效。加上判決無效的五位大法官，是直接排除不同意見大法官，究竟這判決有沒效在法界也引起熱議，更有基層執法人員質疑，這分連基本程序原則都沒遵守的判決有沒有違憲？

新聞眼／5位大法官救執政黨 傷司法公信力

行政院長卓榮泰不副署財劃法修正案，創下憲政首例，而憲法法庭隨後跟上，選擇在十二月廿五日行憲紀念日前夕，僅以法定總額三分之一、五名大法官即評議宣告修正條文違憲並失效，判決引發熱議，也繼行政院後再度寫下歷史先例。

【總編開箱】一個連社區管委會都不如的憲法法庭，把自己變笑話

「沉睡」了1年的憲法法庭，5位大法官突然「驚醒」發現新通過的憲法訴訟法不能限制他們行使評議權，排除了3位對開會合法組成有異議的大法官後，自己關起門來做出憲訴法違憲的釋憲判決。然而，就算不按照新修正的憲訴法，按照舊法，也不符合至少要6名大法官參與的門檻。連社區管委會開會都知道，當出席人數不足法定人數，會議無效的基本道理，堂堂的憲法法庭居然連社區管委會都不如，簡直荒天下之大謬。

憲法法庭復活後 5位大法官下周起排案評議

東吳大學法律系教授陳清秀表示，他與楊惠欽等三位大法官的意見相同，憲法法庭組織不合法，有程序重大瑕疵，違反憲法訴訟法組織合法性的前提要件，此判決就是無效判決。不過，在五位大法官讓憲法法庭「復活」後，預計下周起就排案評議，不論另三位大法官是否加入，都將持續作出憲法判決。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。