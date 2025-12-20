聽新聞
憲訴法無效 綠營：藍白爭議三讀法案可能被否決

聯合報／ 記者唐筱恬劉懿萱屈彥辰蔡晉宇／台北報導

憲法法庭昨日推翻立法院去年通過提高大法官評決人數門檻的「憲法訴訟法」。民進黨人士表示，財劃法、軍警消加薪、選罷法、停砍年金等藍白已三讀法案，未來可能遭否決。國民黨立法院黨團書記長羅智強說，更加堅定在野黨接下來要在全國展開彈劾總統公聽會，民眾黨主席黃國昌也說，若賴總統決定一意孤行，民眾黨一定會有所行動。

憲法法庭因為新版憲法訴訟法上路後停擺一年，昨日憲法法庭宣布憲訴法違憲，預料憲法法庭「復活」後，將會審理總預算、財劃法、軍人加薪等釋憲案，等於藍白通過的法案很可能「被歸零」。

民進黨人士稱，未來解決憲政爭議的機制，有望回歸到憲法法庭，藍白諸多毀憲亂政的立法，有相當機率會陸續被宣告違憲。

一名國民黨立委說，大法官根本違法判決，在野黨也無從救濟與反制，只能走上街頭、包圍司法院。

關於憲訴法被宣告違憲後如何因應？羅智強說，國民黨將優先啟動總統彈劾案，告訴國人此時必須站出來守護。

黃國昌說，過了這周末若賴總統決定一意孤行，民眾黨一定會有所行動，自己的國家自己救。

至於政院接下來是否要副署財劃法，否則無法聲請釋憲？國民黨立委翁曉玲說，預料接下來政院很快就會副署、公布財劃法，再提起釋憲，讓五位大法官審理，否則大法官何必在此時做成憲法判決。

憲法法庭 憲訴法 年改 財劃法 加薪

