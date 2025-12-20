賴總統被提案彈劾 扁馬曾遭罷免…門檻太高無果

國民黨團和民眾黨團昨天宣布提案彈劾賴清德總統，而回顧中華民國憲政史，監察院曾在一九五二年彈劾並罷免前副總統李宗仁；而國民黨曾在立法院提案罷免前總統陳水扁三次、民進黨也曾提案罷免過前總統馬英九一次，但後兩者均未成功。

根據憲法增修條文規定，立法院若要對總統、副總統提出彈劾案，須先經立委二分之一以上提議，並再經立委三分之二以上決議，才能聲請司法院大法官審理；另外罷免總統、副總統則是須經四分之一立委提議、三分之二立委同意後提出，並送交人民投票，超過選舉人總額過半數才得以通過。

因此無論是罷免或彈劾總統，以現在國會結構下，都至少必須七十六席立委同意，而目前藍白及無黨籍立委加起來總席次為六十二席，無論是罷免、彈劾堪稱是不可能的任務。