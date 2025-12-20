聽新聞
憲訴法無效爆爭端 卓揆盼回歸憲法秩序

聯合報／ 記者李人岳／台北報導

行政院長卓榮泰不副署財劃法，遭國會移請監察院彈劾，卓榮泰昨日當著監察院副院長李鴻鈞等一眾監委的面說，不副署財劃法是窮盡各種救濟之後「不得不的作為」，雖然引起很多憲政秩序的討論，行政院都欣然面對。他說，只要能回歸憲法秩序，仍可找到適合解決的方法。

李鴻鈞率領監委赴行政院進行年度巡察，卓榮泰致詞表示，我國一年來在國內外遭遇非常多挑戰，國際方面，面臨美國關稅貿易新秩序談判，產業供應鏈發生很多變化，副院長鄭麗君的談判團隊正緊鑼密鼓確認談判工作，穩定國內產業；國內也接踵碰到天災，影響到很多居民生活和產業的發展，政府擬定不同的特別預算，執行災後復原。

卓榮泰說，立法院卻在此時提出不少爭議法案，讓行政院窮盡各種方式後，仍無法在維護憲政、法律秩序下，做出完全符合法案內容的條件。

卓榮泰指出，依照憲法第卅七條所做的不副署的決定，只要能夠回歸到中華民國憲法與增修條文所列的，所有憲政機關、國家中央與地方機關當中，能依照法律與憲法秩序來，還是可找到適合解決問題的方法。

憲法法庭 憲訴法 卓榮泰 李鴻鈞

