憲訴法被5大法官宣告違憲 國民黨批司法超然獨立已死：律法變「綠法」

立法院去年三讀通過「憲法訴訟法」修正案，並經總統公布施行，規定參與評議大法官人數不得低於10人，宣告違憲時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人，但現任僅8名大法官，5名大法官今為憲法判決，宣告憲訴法修正條文違憲。國民黨今日表示，律法變「綠法」，批「五恥」大法官，憲法法庭違法開庭，司法超然獨立已死。

國民黨表示，賴清德總統手下的5名大法官強行違法開庭，封殺立法院三讀通過並經公告的法律案，葬送我國司法超然獨立性，目的就是要為賴清德清除障礙，實現行政、立法、司法三權一體的綠色獨裁。

國民黨表示，開會人數不足法定人數，「賴氏數學5大於6」，不論是依據新版憲訴法或舊版憲訴法，至少需要6名大法官才能開會，如今僅由5名大法官就做出判決，上演5大於6的荒謬行徑，憲法法庭就是違法開庭，判決當然也是違法。

國民黨表示，自己人也看不下去，3大法官認定判決不合法。5名「賴皮」大法官做出的判決，連自己人都看不下去，大法官楊惠欽、蔡宗珍、朱富美指出，必須遵循憲訴法規定依法開會，因此判決不具合法性。

國民黨表示，「五恥」大法官自創規則，凌駕中華民國法治。楊惠欽等三名大法官更指出，大法官或憲法法庭不具所謂「組織自主權」，也無得以「程序自主權」為名，自行決定或變更憲法法庭合法組成要件的權限，因此，僅由5名大法官作成的憲判，「一望即知不符法定人數要件」，顯然無效。

國民黨指出，司法是維護社會秩序與正義的最後一道防線，然而賴清德手下的5名大法官，卻為了討好執政者，侵犯不可跨越的紅線，與賴清德聯手摧毀我國民主法治，淪為「清德宗」登基的最大幫兇。