憲訴法判決違憲 大法官尤伯祥：因民主憲政面臨存亡危機

憲法訴訟法修法後呂太郎等5名大法官今判決憲訴法違憲，呂是主筆，尤伯祥、謝銘洋及陳忠五大法官提出協同意見書表示，憲訴法是立法院依憲法授權的法律規定，大法官現有總額不足10人門檻不能合法組成憲法法庭，論點有商榷之處。

協同意見書表示，部分大法官有關審查規定應受拘束，將陷大法官於「循環論證」或「踐行違憲」程序的兩難困境，另可能導致立法者制定法律侵奪或架空大法官的職權，也不應該使憲訴法享有得受合憲推定的特殊待遇。

尤伯祥等人認為，本案評議審查會時主張類推適用，但無類推適用的基礎，雖然憲法沒有將大法官職權行使列作憲法保留事項，也不能推論出是法律保留事項，不能由憲訴法法律是立法者制定的法律，進而認大法官的職權來自立法。

協同意見書說，憲法應嚴格限制在司法院的組織事項，但不包含大法官的職權行使事項，協同意見書表示，已眼見自由民主憲政面臨存亡危機，大法官必須在為時已晚前，以現有總額來審理並作成判決，並不得不基於對憲法的忠誠義務，將持續不參與評議的同仁自現有總額中排除，以即時發揮大法官的憲政功能。

此外，大法官蔡彩貞提部分協同意見書表示，大法官因任期屆滿、辭職、免職、死亡等事由而離職，並非立法者於立法時所能預見的人數變動，也是無法人為操控的原因，都妨礙大法官審判職權的有效行使。