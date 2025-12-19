憲訴法遭判違憲 李鴻鈞：盼監察院預算釋憲往好方向

憲法法庭今天判決憲訴法修法違憲，監察院副院長李鴻鈞今天說，監察院對大法官職權不能表示任何意見，只期盼監察院針對今年度預算釋憲的聲請，有好的方向。

監察院今年3月認為今年度預算遭立法院大幅刪減，其中業務費遭刪逾96%，嚴重影響機關運作，向憲法法庭遞狀聲請釋憲後已獲受理，但尚未作出宣判。

對於憲法法庭今天判決憲訴法的修法違憲後，是否期待監察院預算釋憲能有進度，李鴻鈞今天主持監察院巡察政院後記者會表示，監察院對大法官職權不能表示任何意見，只期盼監察院針對今年度預算釋憲的聲請，大家能各司其職、往好的方向。

談到明年度中央政府總預算案也尚未審議完成，監察院明年起只能先沿用今年度遭刪減的總預算幅度，李鴻鈞則說，監察院不是只有29位監察委員，而是總計有500名、600名員工，業務除接受民眾陳情，也要處理財產申報，基本的運作都有必須的開銷，這一年已經撐得很辛苦。

他表示，幸虧立法院後來有通過追加預算，監察院這幾個月過得才算正常，但如果明年度總預算還是沒有辦法正常使用，希望就在隔壁的立法委員可以深思，因為立委遇到問題也會到監察院陳情，若又把監察院預算砍得一乾二淨，這樣邏輯好像有點不通。