快訊

進入動盪期 美股電子盤小幅波動、台指期夜盤上下震盪逾百點

北車隨機殺人案再添一死！男子南西店外遭砍傷 晚間8時許宣告不治

北車隨機攻擊案…57歲男搶救不治 醫曝致命傷「一刀刺穿右肺至左心房」

憲訴法遭判違憲 李鴻鈞：盼監察院預算釋憲往好方向

中央社／ 台北19日電
監察院副院長李鴻鈞。記者許正宏／攝影
監察院副院長李鴻鈞。記者許正宏／攝影

憲法法庭今天判決憲訴法修法違憲，監察院副院長李鴻鈞今天說，監察院對大法官職權不能表示任何意見，只期盼監察院針對今年度預算釋憲的聲請，有好的方向。

監察院今年3月認為今年度預算遭立法院大幅刪減，其中業務費遭刪逾96%，嚴重影響機關運作，向憲法法庭遞狀聲請釋憲後已獲受理，但尚未作出宣判。

對於憲法法庭今天判決憲訴法的修法違憲後，是否期待監察院預算釋憲能有進度，李鴻鈞今天主持監察院巡察政院後記者會表示，監察院對大法官職權不能表示任何意見，只期盼監察院針對今年度預算釋憲的聲請，大家能各司其職、往好的方向。

談到明年度中央政府總預算案也尚未審議完成，監察院明年起只能先沿用今年度遭刪減的總預算幅度，李鴻鈞則說，監察院不是只有29位監察委員，而是總計有500名、600名員工，業務除接受民眾陳情，也要處理財產申報，基本的運作都有必須的開銷，這一年已經撐得很辛苦。

他表示，幸虧立法院後來有通過追加預算，監察院這幾個月過得才算正常，但如果明年度總預算還是沒有辦法正常使用，希望就在隔壁的立法委員可以深思，因為立委遇到問題也會到監察院陳情，若又把監察院預算砍得一乾二淨，這樣邏輯好像有點不通。

憲法法庭 憲訴法 釋憲 監察院

延伸閱讀

3人被排除在外...僅5大法官判決憲訴法違憲 憲法法庭：極端例外不得已

規定總統2個月內補提大法官 憲法法庭：逾越憲法

憲法法庭判憲訴法違憲 黃國昌：賴總統若一意孤行…革命就是義務

憲法法庭判憲訴法修正案違憲 藍怒轟：賴清德準備戒嚴？

相關新聞

憲法法庭宣告憲訴法修正條文違憲 3大法官轟「判決無效」

在野立委去年修正憲法訴訟法並經三讀通過、總統公告施行，主要規定參與判決評議大法官人數不得低於10人，憲法法庭停擺近一年後...

憲法法庭停擺一年正式復活！藍白版憲法訴訟法修正案被宣告「違憲」

在野立委去年修正憲法訴訟法，立法院去年10月20日三讀通過，賴清德總統於今年1月公布施行，規定大法官未達15人，總統應於...

史上首例！憲法法庭排除異議者 5大法官宣告憲訴法違憲失效有爭議

在野立委去年修正憲法訴訟法並經三讀通過、公告施行，主要規定參與評議大法官人數不得低於10人，宣告違憲時，同意違憲宣告的大...

5位大法官直接宣告憲訴法修正無效 律師直呼狂：司法操諸君上

立法院去年在藍白人數優勢下，三讀通過「憲法訴訟法」修正案，在新版憲訴法下，現行餘8位大法官無法做出憲法判決，不過今日五名...

5大法官判決沒有效力？ 憲法法庭：依法判決有拘束全國的效力

憲法法庭停擺一年後今判決憲法訴訟法修正條文違憲並失效，但本案僅5名大法官評議做成判決遭質疑正當性，其餘3名大法官更批判決...

憲法法庭今宣告憲訴法修法違憲失效 大事記一次看

憲法法庭今天做出114年憲判字第1號判決，憲法訴訟法修法立法程序有明顯重大瑕疵，牴觸憲法，應自判決公告日起失其效力。以下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。