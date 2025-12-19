快訊

憲訴法修正立法有瑕疵、違反權力分立 憲法法庭：實質癱瘓大法官職權

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導
憲法法庭書記廳廳長許碧惠（左）與司法院新聞及法治宣導處處長吳定亞（右）下午一起出席憲法法庭判決記者會，憲法法庭停擺近一年後，下午3時判決憲訴法修正案違憲，並自公告日起失其效力。記者蘇健忠／攝影
憲法法庭停擺一年「復活」，今判決藍白提案通過的憲法訴訟法修正條文違憲且失效。憲法法庭認為，憲訴法7條修正條文立法程序有重大瑕疵，違反違背憲法正當立法程序，也違反憲法權力分立原則。

憲法法庭宣告違憲的條文包括憲訴法第4條第3項、第30條第2至6項、第95條規定。判決指出，憲訴法修正草案均是立委翁曉玲等所提修正案，二讀討論時，由民眾黨黨團提出再修正動議，並完成二讀、三讀；其中6項規定與翁曉玲等提出的修正案完全不同，難認6項規定有經過任何討論。

尤其，民眾黨團提出的憲訴法第30條的再修正動議，內容複雜，難以期待立委可以用3人或5人每人3分鐘的發言，表達實質意見，何況有立委提出反對或質疑後，完全不見有提案者或贊同提案者任何說明或答辯，隨即停止討論並進行二讀表決，緊接著繼續完成三讀，明顯不符合討論原則。

憲法法庭指出，憲訴法修正案三讀程序前的立法過程中，不同政黨始終有極明顯不同、對立的立場，可知相關規定根本沒有採無異議方式通過的餘地，乃會議主席並未依法將全案提付表決，未給予在場立法委員，有合理表示異議或意見的時間，無異由主席宣示代替在場立法委員的表決，立法程序有瑕疵。

判決指出，憲訴法修正條文也違反憲法權力分立原則，憲訴法規定大法官未達15人，總統應於2個月內補足提名，以法律課予總統憲法所未規定的義務，逾越憲法職權，違反憲法權力分立原則。

另外，憲法增修條文規定司法院設大法官15人，由總統提名，經立法院同意任命，但總統、立法院為政治部門，可能因政治上歧見而有出現缺額又無法及時產生繼任人選的情形，立法院制定規範大法官行使職權的法律時，就類似情形應有相關配套措施，以維持大法官憲法解釋功能於不墜，如欠缺配套致大法官職權受到封鎖或妨礙，該法律即屬違反憲法權力分立原則。

憲法法庭說，憲訴法修正條文規定參與評議的大法官人數不得低於10人，未考慮現有總額的人數是否已達此評議門檻，造成大法官能否評議，深受總統大法官人事提名權或立法院大法官人事同意權的影響，現今大法官人數僅有8人，若依規定無法做出任何憲法判決，實質上癱瘓大法官職權。

