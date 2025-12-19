大法官判憲訴法修正案違憲立即失效 柳采葳轟：繼續甘為民進黨鷹犬

在野立委去年修正憲法訴訟法並經三讀通過、總統公告施行，主要規定參與判決評議大法官人數不得低於10人，憲法法庭停擺近1年後，今認定憲訴法修正條文立法程序有明顯重大瑕疵，牴觸憲法，自判決公告日起失其效力。台北市議員柳采葳表示，大法官球員兼裁判，司法權成民主太上皇。

柳采葳指出，民主制度的崩壞，接二連三，中華民國的憲政制度，在民進黨眼中難道真的一文不值嗎？就在幾天前，毫無民意基礎的行政院長，可以拒絕副署執行立法院的法案。就在今天，僅有五位的大法官，竟然推翻了國會三讀通過的法案。

她說，過去這幾年，大法官屈從行政單位的意志，逾越司法權限，傷害立法監督的權力，不但是綠色執政日常，更是民進黨可以有恃無恐，持續行政霸權的最重要原因。

柳采葳表示，賴清德上任後，朝小野大，繼續提名政治色彩明確的大法官，不願意跟在野黨溝通大法官人選，國會所提的憲法訴訟法，意在讓大法官的判決更加穩定。大法官卻在最不穩定，人數完全不足的狀況下，做出最極端的判決。繼續甘為民進黨鷹犬。

她說，本來應該是守護民主憲政的守門人，現在卻變成了監守自盜、引威權統治入關的吳三桂、民主制度崩壞先鋒衛兵。民進黨一再跨越民主紅線，人民只能選擇不斷地怒吼，讓獨裁者夜不成眠。