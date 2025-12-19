憲法訴訟法修法宣告違憲 行政院：尊重憲法法庭決定

有關憲法法庭19日作成114年憲判字第1號判決，宣告憲法訴訟法修法違憲，行政院發言人李慧芝指出，憲政機關的正常運作是維持憲政體制的必要關鍵，行政院尊重憲法法庭的決定，也樂見九成以上的民眾聲請釋憲案終能進入救濟程序。

李慧芝表示，行政院並期盼，我國得之不易的民主憲政制度，能在各憲政機關恪遵憲法責任之下，恢復良善運作，守護憲政制度、保護人民權益。

立法院2024年12月20日，在野黨挾人數優勢，三讀通過修正憲訴法部分條文，明定憲法法庭作成判決除另有規定，參與評議的大法官人數不得低於10人，而作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官不得低於9人。

上述修法規定，根據憲法法庭114年憲判字第1號判決指出，立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，都牴觸憲法，應自判決公告日起失其效力。