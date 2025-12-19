快訊

獨／北車爆攻擊民眾疑「肉身擋彈」遭炸傷 急送台大搶救仍不治

北車、中山站連傳攻擊案！凶嫌身分曝光 蔣萬安：已知9人輕重傷

憲法訴訟法修法宣告違憲 行政院：尊重憲法法庭決定

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院發言人李慧芝。行政院／提供
行政院發言人李慧芝。行政院／提供

有關憲法法庭19日作成114年憲判字第1號判決，宣告憲法訴訟法修法違憲，行政院發言人李慧芝指出，憲政機關的正常運作是維持憲政體制的必要關鍵，行政院尊重憲法法庭的決定，也樂見九成以上的民眾聲請釋憲案終能進入救濟程序。

李慧芝表示，行政院並期盼，我國得之不易的民主憲政制度，能在各憲政機關恪遵憲法責任之下，恢復良善運作，守護憲政制度、保護人民權益。

立法院2024年12月20日，在野黨挾人數優勢，三讀通過修正憲訴法部分條文，明定憲法法庭作成判決除另有規定，參與評議的大法官人數不得低於10人，而作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官不得低於9人。

上述修法規定，根據憲法法庭114年憲判字第1號判決指出，立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，都牴觸憲法，應自判決公告日起失其效力。

憲法法庭 憲訴法 李慧芝

延伸閱讀

憲法法庭復活 政院：樂見9成釋憲案可進入救濟程序

憲訴法遭判違憲 政院：民眾聲請釋憲終能進入救濟程序

規定總統2個月內補提大法官 憲法法庭：逾越憲法

藍白促監院彈劾卓揆 政院提4不該：盼立院民生優 先審總預算

相關新聞

憲法法庭宣告憲訴法修正條文違憲 3大法官轟「判決無效」

在野立委去年修正憲法訴訟法並經三讀通過、總統公告施行，主要規定參與判決評議大法官人數不得低於10人，憲法法庭停擺近一年後...

憲法法庭停擺一年正式復活！藍白版憲法訴訟法修正案被宣告「違憲」

在野立委去年修正憲法訴訟法，立法院去年10月20日三讀通過，賴清德總統於今年1月公布施行，規定大法官未達15人，總統應於...

史上首例！憲法法庭排除異議者 5大法官宣告憲訴法違憲失效有爭議

在野立委去年修正憲法訴訟法並經三讀通過、公告施行，主要規定參與評議大法官人數不得低於10人，宣告違憲時，同意違憲宣告的大...

5位大法官直接宣告憲訴法修正無效 律師直呼狂：司法操諸君上

立法院去年在藍白人數優勢下，三讀通過「憲法訴訟法」修正案，在新版憲訴法下，現行餘8位大法官無法做出憲法判決，不過今日五名...

憲訴法被5大法官宣告違憲 國民黨批司法超然獨立已死：律法變「綠法」

立法院去年三讀通過「憲法訴訟法」修正案，並經總統公布施行，規定參與評議大法官人數不得低於10人，宣告違憲時，同意違憲宣告...

憲訴法判決違憲 大法官尤伯祥：因民主憲政面臨存亡危機

憲法訴訟法修法後呂太郎等5名大法官今判決憲訴法違憲，呂是主筆，尤伯祥、謝銘洋及陳忠五大法官提出協同意見書表示，憲訴法是立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。