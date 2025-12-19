快訊

獨／北車爆攻擊民眾疑「肉身擋彈」遭炸傷 急送台大搶救仍不治

北車、中山站連傳攻擊案！凶嫌身分曝光 蔣萬安：已知9人輕重傷

3人被排除在外...僅5大法官判決憲訴法違憲 憲法法庭：極端例外不得已

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導
圖為憲法法庭示意圖。圖／聯合報系資料照
圖為憲法法庭示意圖。圖／聯合報系資料照

憲法法庭停擺一年後「自救」宣示憲法訴訟法修正條文違憲並失效，但本案有3名大法官被不計入現有總額，僅由5名大法官評議判決，引發正當性的疑慮。憲法法庭說明，在此極端例外、不得已的狀況下，為維持憲法法庭運作、發揮大法官憲政功能，而將3人從現有總額中扣除。

判決指出，大法官的職權，不是必須來自於法律的規定，憲法賦予大法官解釋憲法的職權，並直接規定組織事項，但就大法官如何行使職權，則保持沉默，也未規定應依據法律為之。若大法官行使職權「絕對」受到法律拘束，形同規範大法官職權的法律，高於其他法律的不合理情形，憲法也會因此失去實質最高法位階性。

憲法法庭認為，憲訴法既是國家法律體系的一環，作為大法官行使職權的程序規範，不應妨礙憲法賦予大法官的職權，憲訴法在不牴觸憲法的前提下，大法官自應尊重，不得一概摒棄不用。

然而，憲訴法必須以能維護憲法最高法位階性為前提，若憲訴法規定已封鎖、阻礙大法官行使職權，即屬違背憲法，大法官即不應受拘束，否則將造成立法機關可以透過制定或修正不符合憲法的憲訴法，掏空大法官的憲法解釋權，擺脫憲法對立法院議決的一切法律案（含預算案）的控制，使憲法的最高法位階性落空，立法院通過的法律反居於實質上最高法位階的嚴重後果。

憲法法庭說，憲法沒有規定大法官必須全體共同行使憲法解釋權，也沒有規定人數門檻，且若部分大法官持續拒絕參與評議，導致其他大法官行使憲法職權受阻止或妨礙，並非憲法所允許。

判決指出，若大法官有依法迴避事由而不得參與評議，則不計入評議門檻的現有總額，大法官解釋憲法的門檻，不受迴避人數多寡的影響。此法理也適用於拒絕參與評議的大法官，就案件的審理而言，不應計入大法官現有總額的人數內。

憲法法庭認為，去年10月31日7名大法官任期屆滿後，總統於兩度提名人選咨均被立法院全數否決，導致自同年11月1日起大法官人數僅有8人，迄今已逾1年，缺額大法官的繼任人選何時產生難以預期。

憲法法庭指出，若將持續拒絕評議的3位大法官計入現有總額，憲法法庭將因不足現有總額8人的三分之二參與評議，而無法實質審理本案及其他任何憲法解釋聲請案件，於此極端例外且不得已情況，為維持憲法法庭繼續運作，使大法官的憲政功能得正常發揮，而將拒絕評議的3位大法官，由現有總額中扣除。

憲法法庭 憲訴法 大法官

延伸閱讀

規定總統2個月內補提大法官 憲法法庭：逾越憲法

憲法法庭判憲訴法違憲 黃國昌：賴總統若一意孤行…革命就是義務

憲法法庭停擺1年復活 醫怒嗆大法官：配合當權者亂搞「數學都不會算」

憲法法庭判憲訴法修正案違憲 藍怒轟：賴清德準備戒嚴？

相關新聞

憲法法庭宣告憲訴法修正條文違憲 3大法官轟「判決無效」

在野立委去年修正憲法訴訟法並經三讀通過、總統公告施行，主要規定參與判決評議大法官人數不得低於10人，憲法法庭停擺近一年後...

憲法法庭停擺一年正式復活！藍白版憲法訴訟法修正案被宣告「違憲」

在野立委去年修正憲法訴訟法，立法院去年10月20日三讀通過，賴清德總統於今年1月公布施行，規定大法官未達15人，總統應於...

史上首例！憲法法庭排除異議者 5大法官宣告憲訴法違憲失效有爭議

在野立委去年修正憲法訴訟法並經三讀通過、公告施行，主要規定參與評議大法官人數不得低於10人，宣告違憲時，同意違憲宣告的大...

5位大法官直接宣告憲訴法修正無效 律師直呼狂：司法操諸君上

立法院去年在藍白人數優勢下，三讀通過「憲法訴訟法」修正案，在新版憲訴法下，現行餘8位大法官無法做出憲法判決，不過今日五名...

憲訴法判決違憲 大法官尤伯祥：因民主憲政面臨存亡危機

憲法訴訟法修法後呂太郎等5名大法官今判決憲訴法違憲，呂是主筆，尤伯祥、謝銘洋及陳忠五大法官提出協同意見書表示，憲訴法是立...

憲訴法修正立法有瑕疵、違反權力分立 憲法法庭：實質癱瘓大法官職權

憲法法庭停擺一年「復活」，今判決藍白提案通過的憲法訴訟法修正條文違憲且失效。憲法法庭認為，憲訴法7條修正條文立法程序有重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。