3人被排除在外...僅5大法官判決憲訴法違憲 憲法法庭：極端例外不得已

憲法法庭停擺一年後「自救」宣示憲法訴訟法修正條文違憲並失效，但本案有3名大法官被不計入現有總額，僅由5名大法官評議判決，引發正當性的疑慮。憲法法庭說明，在此極端例外、不得已的狀況下，為維持憲法法庭運作、發揮大法官憲政功能，而將3人從現有總額中扣除。

判決指出，大法官的職權，不是必須來自於法律的規定，憲法賦予大法官解釋憲法的職權，並直接規定組織事項，但就大法官如何行使職權，則保持沉默，也未規定應依據法律為之。若大法官行使職權「絕對」受到法律拘束，形同規範大法官職權的法律，高於其他法律的不合理情形，憲法也會因此失去實質最高法位階性。

憲法法庭認為，憲訴法既是國家法律體系的一環，作為大法官行使職權的程序規範，不應妨礙憲法賦予大法官的職權，憲訴法在不牴觸憲法的前提下，大法官自應尊重，不得一概摒棄不用。

然而，憲訴法必須以能維護憲法最高法位階性為前提，若憲訴法規定已封鎖、阻礙大法官行使職權，即屬違背憲法，大法官即不應受拘束，否則將造成立法機關可以透過制定或修正不符合憲法的憲訴法，掏空大法官的憲法解釋權，擺脫憲法對立法院議決的一切法律案（含預算案）的控制，使憲法的最高法位階性落空，立法院通過的法律反居於實質上最高法位階的嚴重後果。

憲法法庭說，憲法沒有規定大法官必須全體共同行使憲法解釋權，也沒有規定人數門檻，且若部分大法官持續拒絕參與評議，導致其他大法官行使憲法職權受阻止或妨礙，並非憲法所允許。

判決指出，若大法官有依法迴避事由而不得參與評議，則不計入評議門檻的現有總額，大法官解釋憲法的門檻，不受迴避人數多寡的影響。此法理也適用於拒絕參與評議的大法官，就案件的審理而言，不應計入大法官現有總額的人數內。

憲法法庭認為，去年10月31日7名大法官任期屆滿後，總統於兩度提名人選咨均被立法院全數否決，導致自同年11月1日起大法官人數僅有8人，迄今已逾1年，缺額大法官的繼任人選何時產生難以預期。

憲法法庭指出，若將持續拒絕評議的3位大法官計入現有總額，憲法法庭將因不足現有總額8人的三分之二參與評議，而無法實質審理本案及其他任何憲法解釋聲請案件，於此極端例外且不得已情況，為維持憲法法庭繼續運作，使大法官的憲政功能得正常發揮，而將拒絕評議的3位大法官，由現有總額中扣除。