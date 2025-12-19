憲法法庭復活 政院：樂見9成釋憲案可進入救濟程序

憲法法庭今天作成114年憲判字第1號判決，行政院發言人李慧芝指出，憲政機關的正常運作是維持憲政體制的必要關鍵，行政院尊重憲法法庭的決定，也樂見9成以上的民眾聲請釋憲案終能進入救濟程序。

李慧芝表示，行政院並期盼，我國得之不易的民主憲政制度，能在各憲政機關恪遵憲法責任之下，恢復良善運作，守護憲政制度、保護人民權益。

立法院在去年修正憲法訴訟法，規定參與評議大法官人數不得低於10人，宣告違憲時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。

司法院前院長許宗力等7位大法官於去年10月底卸任後，現今大法官僅有8人，賴清德總統兩波提名的大法官人選，也全被立法院封殺，依照現行法律，憲法法庭無法評議、作判決或暫時處分。導致憲法法庭已逾400天沒有產出判決。

憲法法庭停擺近一年後，今下午3時判決憲訴法修正案違憲，並自公告日起失其效力。