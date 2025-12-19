憲訴法遭判違憲 政院：民眾聲請釋憲終能進入救濟程序

憲法法庭今天判決憲法訴訟法修法違憲失效，行政院表示，憲政機關正常運作是維持憲政體制的必要關鍵，行政院尊重憲法法庭的決定，也樂見9成以上的民眾聲請釋憲案終能進入救濟程序。

立法院去年12月20日三讀通過修正憲法訴訟法部分條文，增訂大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名。另外，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。

立法院民進黨團今年1月15日對憲法訴訟法三讀條文遞狀聲請暫時處分及釋憲，憲法法庭今天做出114年憲判字第1號判決，1月間修正公布憲法訴訟法第4條第3項、第30條第2項至第6項及第95條規定違背憲法正當立法程序、權力分立原則，牴觸憲法，應自判決公告之日起失效。

行政院發言人李慧芝晚間透過媒體群組指出，憲政機關的正常運作是維持憲政體制的必要關鍵，行政院尊重憲法法庭的決定，也樂見9成以上的民眾聲請釋憲案終能進入救濟程序。

她還說，行政院也期盼，台灣得之不易的民主憲政制度，能在各憲政機關恪遵憲法責任之下，恢復良善運作，守護憲政制度、保護民眾權益。